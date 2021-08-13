Компания «Био Технологии» сменила владельца

Проект «Протеин России» предполагал создание сети заводов по выпуску белкового концентрата из масличных «Био Технологии»

Имущество обанкротившегося алтайского завода по производству белкового концентрата — ООО «Био Технологии», в результате торгов выкупила компания «Край солнца» из Ростовской области. Как сообщается на Едином федеральном реестре сведения о банкротстве, активы достались организации по минимальной цене в 450 млн руб. из-за отсутствия конкурентов. «Край солнца» получит в собственность оборудование, производственные корпуса, объекты инфраструктуры, дебиторскую задолженность и прочее. Часть этого имущества находилась в залоге у ООО «Уразовский элеватор» (входит в ГК «Юг Руси»).



Строительство завода по производству белкового концентрата в рамках проекта «Протеин России» началось в 2014 году Инвестиции в запуск составили 1,3 млрд руб. Ожидалось, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к концу 2014 года, однако заработало оно только в начале лета 2015-го. Завод в республике Алтай рассматривался как пилотный в проекте создания сети предприятий по производству белкового концентрата из масличных агрокультур для животноводства и птицеводства. С 2016 года предполагалось поэтапно создать еще четыре завода — в Воронежской, Волгоградской областях, Татарстане и Алтайском крае — каждый производственной мощностью 25 тыс. т белка в год. Но в итоге был построен только завод в республике Алтай мощностью 2,4 тыс. т белкового концентрата подсолнечника в год.



В августе 2019 года следователи возбудили уголовное дело по невыплате заработной платы в отношении руководства ООО «БиоТехнологии». Компания не платила зарплату свыше двух месяцев, сообщала пресс-служба Следственного комитета региона. На момент возбуждения уголовного дела задолженность перед 39 работниками предприятия, сформировавшаяся с марта по сентябрь 2019 года, составляла почти 5,5 млн руб. По версии следствия, руководитель ООО «Био Технологии» не принял мер к погашению задолженности, хотя предприятие располагало возможностью ее погасить. Вместо этого по решению руководителя деньги были направлены на иные цели.



4 декабря 2019 года Арбитражный суд Алтая признал ООО «Био Технологии» банкротом по иску Россельхозбанка. Требования банка, включенные в реестр, составляли около 1,67 млрд руб. Они были выкуплены в сентябре 2020 года в рамках договора цессии «Уразовским элеватором», пишет «Коммерсантъ». После этого задолженность по заработной плате работникам предприятия была погашена. Представитель банка тогда говорил, что новый инвестор, поиски которого длились два года, планирует возобновить работу предприятия в 2021 году. В прошлом году начались строительно-монтажные работы по замене кровельного покрытия на предприятии и пробные восстановительные запуски оборудования.



По данным kartoteka.ru , ООО «Край солнца» зарегистрировано в Ростовской области в 2013 году. Компанией владеет Светлана Скрипникова. «Коммерсантъ» связывает ее с ООО «Скачки» основателя холдинга «Юг Руси» Сергея Кислова. «Агроинвестор» направил запрос в «Юг Руси».



Ранее сообщалось, что в ближайшей перспективе группа «Юг Руси» планирует выйти на сингапурский рынок с продуктами на основе растительного белка. Представитель компании утонял «Агроинвестору», что рассматриваются поставки растительного белкового концентрата с содержанием протеина более 80%. «Это продукт для здорового питания. Он может использоваться как ингредиент, так и непосредственно в пищу людьми, следящими за своим здоровьем. Также он может использоваться в пищевой индустрии для выпуска растительного мяса и молока, в кондитерских изделиях, в хлебопечении», — комментировал представитель группы.

