разделы

реклама

журналы

USD

72.688 (-0,43%)

EUR

86.458 (-0,19%)

MOEX

3983.85 (-0,17%)

BRENT

72.94 (-0,12%)

Пшеница

721.4 (0,61%)

Сахар

19.9 (1,17%)

USD

72.688 (-0,43%)

EUR

86.458 (-0,19%)

MOEX

3983.85 (-0,17%)

BRENT

72.94 (-0,12%)

Пшеница

721.4 (0,61%)

Сахар

19.9 (1,17%)

USD

72.688 (-0,43%)

EUR

86.458 (-0,19%)

MOEX

3983.85 (-0,17%)

BRENT

72.94 (-0,12%)

Пшеница

721.4 (0,61%)

Сахар

19.9 (1,17%)

USD

72.688 (-0,43%)

EUR

86.458 (-0,19%)

MOEX

3983.85 (-0,17%)

BRENT

72.94 (-0,12%)

Пшеница

721.4 (0,61%)

Сахар

19.9 (1,17%)

USD

72.688 (-0,43%)

EUR

86.458 (-0,19%)

MOEX

3983.85 (-0,17%)

BRENT

72.94 (-0,12%)

Пшеница

721.4 (0,61%)

Сахар

19.9 (1,17%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

«Ресурс» хочет арендовать Тимашевскую птицефабрику

Плановая мощность предприятия — 140 тысяч тонн в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области
Тимашевская птицефабрика
Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области
Тимашевская птицефабрика

Токаревская птицефабрика (Тамбовская область), принадлежащая ГАП «Ресурс», подала в ФАС ходатайство о получении в пользование имущества «Тимашевской птицефабрики» (Самарская область), говорится в материалах на сайте службы. Заявление поступило в ведомство 27 июля. Пресс-службе «Ресурса» не стала комментировать «Агроинвестору» возможную сделку по аренде активов.

Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области, пишет «Коммерсант». Предприятие рассчитано на производство 140 тыс. т мяса птицы и мясной продукции в год. Сейчас мощности загружены лишь частично — выпускается 35 тыс. т в год. По информации издания, в составе предприятия есть новый инкубаторий, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки боенских отходов. По данным kartoteka.ru, в 2020 году выручка Тимашевской птицефабрики составила 2,37 млрд руб., убыток превысил 420 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2020 года составляла 2,2 млрд руб.

В сентябре прошлого года гендиректор птицефабрики Анатолий Козловский отмечал, что на предприятии уже полностью готова третья площадка по откорму птицы, которая позволит увеличить объем производства на 40%. Однако он отмечал, что колебания курса валют сыграли не в пользу инвестиционной программы. По словам Козловского, компания вместе с другими игроками на рынке птицы после начала пандемии столкнулась с падением цен из-за перенаправления крупными игроками продукции с экспортных направлений на внутренний рынок. Параллельно снизился спрос со стороны общепита.

В июне 2021 года на птицефабрике была введена процедура банкротства — компания в результате поручительства задолжала Россельхозбанку 900 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В августе птицефабрика смогла оспорить договор поручительства в суде. Тем не менее арбитражный суд уже принял к рассмотрению новые требования Россельхозбанка к предприятию, а также Сбербанка в размере 1,5 млрд руб.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что у «Ресурса» не должно быть сложностей с приобретением новых активов. «Для этой компании сложившаяся ситуация не является проблемной, потому что с точки зрения компетенций, инфраструктуры и структуры продаж они могут спокойно масштабировать производство, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Я не представляю существенных рисков в этой истории. Это встраивается в структуру «Ресурса». Нужно понимать, что чем больше компания наращивает свое географическое присутствие, тем лучше для нее. Это делается в рамках экспансии дистрибуции в разные регионы».

Корнеев также сказал, что часть птицефабрик строились по принципу не столько оптимального климатического расположения, сколько по принципу локального обеспечения регионов. Самарская область с точки зрения климата не является зоной рискованного птицеводства, отметил эксперт. «Опыт создания агропредприятий в таких климатических условиях, как в Самарской области, есть у многих крупных производителей. Там неплохая кормовая база, хорошая логистическая доступность, есть, где взять сырье, — рассказал он. — К наиболее оптимальным местам для птицеводства можно отнести Белгородскую область и ряд регионов ЮФО. Там в течение года держится комфортная температура, когда производителям не нужно тратить много ресурсов на обогрев или охлаждение корпусов содержания», — заключил Корнеев.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов