«Ресурс» хочет арендовать Тимашевскую птицефабрику

Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области Тимашевская птицефабрика

Токаревская птицефабрика (Тамбовская область), принадлежащая ГАП «Ресурс», подала в ФАС ходатайство о получении в пользование имущества «Тимашевской птицефабрики» (Самарская область), говорится в материалах на сайте службы. Заявление поступило в ведомство 27 июля. Пресс-службе «Ресурса» не стала комментировать «Агроинвестору» возможную сделку по аренде активов.



Тимашевская птицефабрика открылась в 2011 году и является крупнейшей в Самарской области, пишет «Коммерсант». Предприятие рассчитано на производство 140 тыс. т мяса птицы и мясной продукции в год. Сейчас мощности загружены лишь частично — выпускается 35 тыс. т в год. По информации издания, в составе предприятия есть новый инкубаторий, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки боенских отходов. По данным kartoteka.ru , в 2020 году выручка Тимашевской птицефабрики составила 2,37 млрд руб., убыток превысил 420 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2020 года составляла 2,2 млрд руб.



В сентябре прошлого года гендиректор птицефабрики Анатолий Козловский отмечал, что на предприятии уже полностью готова третья площадка по откорму птицы, которая позволит увеличить объем производства на 40%. Однако он отмечал, что колебания курса валют сыграли не в пользу инвестиционной программы. По словам Козловского, компания вместе с другими игроками на рынке птицы после начала пандемии столкнулась с падением цен из-за перенаправления крупными игроками продукции с экспортных направлений на внутренний рынок. Параллельно снизился спрос со стороны общепита.



В июне 2021 года на птицефабрике была введена процедура банкротства — компания в результате поручительства задолжала Россельхозбанку 900 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В августе птицефабрика смогла оспорить договор поручительства в суде. Тем не менее арбитражный суд уже принял к рассмотрению новые требования Россельхозбанка к предприятию, а также Сбербанка в размере 1,5 млрд руб.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что у «Ресурса» не должно быть сложностей с приобретением новых активов. «Для этой компании сложившаяся ситуация не является проблемной, потому что с точки зрения компетенций, инфраструктуры и структуры продаж они могут спокойно масштабировать производство, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Я не представляю существенных рисков в этой истории. Это встраивается в структуру «Ресурса». Нужно понимать, что чем больше компания наращивает свое географическое присутствие, тем лучше для нее. Это делается в рамках экспансии дистрибуции в разные регионы».



Корнеев также сказал, что часть птицефабрик строились по принципу не столько оптимального климатического расположения, сколько по принципу локального обеспечения регионов. Самарская область с точки зрения климата не является зоной рискованного птицеводства, отметил эксперт. «Опыт создания агропредприятий в таких климатических условиях, как в Самарской области, есть у многих крупных производителей. Там неплохая кормовая база, хорошая логистическая доступность, есть, где взять сырье, — рассказал он. — К наиболее оптимальным местам для птицеводства можно отнести Белгородскую область и ряд регионов ЮФО. Там в течение года держится комфортная температура, когда производителям не нужно тратить много ресурсов на обогрев или охлаждение корпусов содержания», — заключил Корнеев.

