Права на курский «Агропарк» могут отойти Россельхозбанку

Дофинансировать теплицы РСХБ не будет, но при определенных условиях он готов пойти на мировую А. Гордеев

Права на крупный курский тепличный комплекс «Агропарк» могут перейти его кредитору — Россельхозбанку. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление кредитной организации к компании «Тирус» (владеет 99% комплекса с активами в 1,7 млрд руб.) о взыскании задолженности в 222 млн руб. и об обращении взыскания на две доли «Тируса» (69% и 30%) в «Агропарке» по номинальной стоимости. В удовлетворении встречного иска «Тируса» о признании недействительными договоров залога и поручительства суд отказал.



Обосновывая свои претензии банк указывал, что «Агропарк» с 2020 года допускал просрочки в выплате долга и процентов по нему. В договоре залога действительная стоимость доли в 69% была обозначена в размере 107 млн руб., доли в 30% — в 91,8 тыс. руб. Но залоговая стоимость в документах устанавливалась в размере номинальной. По встречному иску «Тирус» получил отказ из-за пропуска сроков исковой давности, но также суд не нашел нарушений при заключении договоров. Компания подала апелляцию.



В самом «Агропарке» усматривают в действиях Россельхозбанка «злоупотребление правом», которое выражается в полной блокировке деятельности и доступа к любым источникам финансирования (кредитный договор с банком предполагает, что 1% тепличной компании находится у ООО «РСХБ-Финанс», которое на правах владельца «золотой акции» блокирует решения о стороннем финансировании). Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Агропарка» Алексей Пахомов.



По его словам, договоры залога и поручительства от 2014 и 2019 годов, действие которых представители компании пытаются прекратить через суд, возлагают на него и на АО «Тирус» «заведомо невыполнимые кабальные обязательства»: «Банк обратил взыскание на 100% долей собственника в АО "Тирус", то есть он (речь, скорее всего, идет о Сергее Кучерявенко и кипрском Tirus Investments Ltd.) полностью теряет участие и в этой компании, и в ООО «ТК "Агропарк"».



По договору поручительства «Тирус» должен погасить всю задолженность перед Россельхозбанком — более 1 млрд руб. По договору залога «Тирус» заложил 99% комплекса банку, то есть фактически потерял свое участие в предприятии. Стоимость доли банк установил на уровне 26,25 тыс. руб., но ни один инвестор не купит ее существенно дороже номинальной стоимости, так как компания еще должна банку более 1 млрд руб. по договору поручительства и потеряла участие в ТК «Агропарк» из-за договора залога. «Банк реализовал идеальную схему изъятия предприятия у собственника без получения последним каких-либо компенсаций», — цитирует Пахомова «Коммерсант». По его словам, балансовая стоимость предприятия на 1 января 2021 года составляет почти 1,74 млрд руб., строительство же комплекса аналогичной мощности сейчас обойдется в сумму до 4 млрд руб. со всем оборудованием.



В последнем ответе курского филиала банка «Агропарку» говорится, что Россельхозбанк «с учетом текущего состояния» не может дофинансировать «Агропарк», но готов обсудить детали мирового соглашения на первом собрании кредиторов, пишет «Коммерсантъ». Это позволит сохранить работоспособность предприятия, погашать кредиты и направлять свободные средства на модернизацию. Взамен банк потребовал выполнить ряд условий. Так, АО «Тирус» должно отозвать иск к «РСХБ-Финанс» об исключении из состава учредителей «Агропарка» (ныне неактуально, так как суд в этом уже отказал), отозвать иск «Агропарка» к Россельхозбанку о признании договоров недействительными; предоставить информацию об источниках дополнительного финансирования и застраховать имущество. «Агропарк» также предложит свой вариант мировой, сказал Пахомов.



Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает шансы «Тируса» «нулевыми»: банк не обязан был дополнительно кредитовать убыточное предприятие или согласовывать план выхода из кризиса, если посчитал его малореалистичным, сказал он «Коммерсанту». А любое дополнительное финансирование или мировое соглашение в ситуации, когда признаки банкротства есть, а процедура не введена, влекут для банка риски последующего оспаривания такого соглашения. Банк лишь пытается сберечь свои активы наименее рискованным образом, а факт утраты бенефициаром прав на предприятие — предпринимательский риск, считает он.



О строительстве нового тепличного комплекса в Курской области стало известно в 2014 году. Тогда сообщалось, что в проект сложат 1,5 млрд руб., а с 11 га теплиц будут ежегодно собирать 6,25 тыс. т томатов и огурцов.​

«Агропарк» испытывает проблемы уже несколько лет. Так, сначала банк приостанавливал финансирование, что, по словам представителей комплекса, привело к вводу теплиц в эксплуатацию в 2015 году со множеством недоделок. «Тириус» в качестве нового собственника был привлечен в 2018 году, эта компания выкупила сторонние долги комплекса и устранила недоделки, на что потратила 500 млн руб. Обязательства и оборудование были переданы в залог банку.



В декабре 2019-го на предприятии случилась авария: из-за высокой концентрации фитотоксичных газов произошло отравление растений и, как следствие, падение урожайности всего зимнего производственного цикла. «Агропарк» попытался взыскать ущерб с «Газпром межрегионгаз Курск» в суде, но безуспешно.



В августе 2020-го в отношении «Агропарка» было подано заявление о банкротстве от индивидуального предпринимателя Евгения Старкова; Россельхозбанк намерен вступить в дело о банкротстве. Также банк через суд требует от «Агропарка» согласовать передачу в аренду залогового имущества комплекса, но кому именно — в документах не поясняется.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, если компания все же отойдет банку, то вряд ли с поиском нового инвестора будут проблемы: теплицы «Агропарка» современного типа, и они вполне продаваемы — это хороший актив. Также нет каких-либо производственных факторов, которые могли бы существенно снизить стоимость комбината. «На нашем рынке есть компания “Рост”, которая скупает различные тепличные комплексы. И ее такой актив, если он отойдет банку и будет реализовываться с дисконтом, я думаю, устроит», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Судя по тому, что дело дошло до суда, вероятность банкротства тепличного комплекса велика, считает руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. Но предприятие не перестанет работать, а скорее всего, перейдет под управление Россельхозбанка. «А сможет ли кредитная организация управлять более эффективно, чем предыдущая команда — это тоже вопрос», — рассуждает он.



По словам Глушкова, тепличный бизнес — очень сложный, с множеством процессов, которые должны контролироваться профессионалами. «Проблемы встречаются во всех тепличных комплексах, потому что это инновационный и технологичный бизнес. Далеко не все, кто думал, что на волне колоссальной господдержки сможет работать с хорошей прибылью, добились желаемого и смогли реализовать свои планы», — добавляет Решетникова. Аварии — это вопросы к профессионализму инженеров, агрономов, также могут быть фитосанитарные сложности, а в последнее время актуальны проблемы со сбытом — цены на продукцию защищенного грунта не оправдывают ожиданий инвесторов. Так, по словам Глушкова, рентабельность тепличной отрасли за год снизилась с 16% до 7%. В связи с этим Минсельхоз в этом году ввел субсидирование затрат на производство и реализацию овощей закрытого грунта. По сути это поддержка операционной деятельности, заключил Глушков.

