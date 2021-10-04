«Магнит» открыл вертикальную теплицу рядом с магазином в Краснодаре

От момента сбора урожая до его попадания на прилавки пройдет всего пять минут «Магнит»

«Магнит» совместно с израильской Vertical Field открыл в Краснодаре первую вертикальную теплицу. Она расположена на парковке рядом в суперстором «Магнит», сообщила пресс-служба ритейлера. Теплица представляет собой почвенную мобильную платформу, состоящую из модульных грядок с интеллектуальными датчиками. Последние мониторят информацию, связанную с жизненными функциями растений — полив, освещение, климат-контроль.



На городской ферме растет маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик. Время созревания — около 20 дней. Затем собранная зелень, которая, по заявлению компании, не содержит пестицидов, будет напрямую поступать в суперстор. При необходимости конструкцию можно установить и внутри магазина, уточнила пресс-служба компании. Такая теплица исключает затраты на доставку продукции и обеспечивает стабильные круглогодичные поставки зелени без сезонных ограничений. Кроме того, геопонная городская ферма потребляет примерно на 90% меньше воды, чем требуется для выращивания зелени в традиционных теплицах. Чтобы обеспечить растениям точную интенсивность света, необходимую для эффективного роста, используются светодиодные фонари. Освещение контролируется и регулируется с помощью специального приложения.



Планируется, что от момента сбора урожая до попадания на прилавки пройдет всего пять минут. Собирать урожай будут раз в два-три дня. «Вертикальная теплица проста в использовании, обслуживании, мониторинге и сборе урожая. Это позволяет персоналу супермаркета эффективно управлять платформой, — приводит пресс-служба «Магнита» слова директора по собственным производствам торговой сети Вячеслава Красноярова. — Данная технология обеспечивает стабильное и высокое качество продукции независимо от климатической зоны». В дальнейшем ритейлер собирается установить несколько десятков таких теплиц в крупных городах России.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что строительство «Магнитом» вертикальной теплицы — это эксперимент. По его словам, в России достаточно земельных участков, чтобы построить новые теплицы. «В Японии и в Европе, например, таких участков не хватает. Там возведение вертикальных теплиц достаточно популярно. Сложно сказать, оправдано ли это в России, окупится ли проект», — сказал он «Агроинвестору». Глушков отметил, что более 50% себестоимости продукции, выращенной в теплицах, составляют энергозатраты, а в случае с вертикальными теплицами эта статья расходов отсутствует.



По собственным данным компании, «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания. На 30 июня 2021 года компания насчитывала 22,3 тыс. торговых точек в 66 регионах. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России. Логистическая инфраструктура компании включает 39 распределительных центров и около 4,4 тыс. автомобилей. В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности компании по МСФО, выручка «Магнита» за первое полугодие 2021 года составила 822,2 млрд руб., EBITDA — 94,4 млрд руб.

