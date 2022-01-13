«Эфко» запустила сеть фудтраков с меню на основе растительных аналогов мяса

В первые фудтраки «Эфко» инвестирует около 20 млн рублей «Эфко»

Компания «Эфко» сообщила о запуске сети фудтраков с меню на основе растительных аналогов мясных и молочных продуктов для популяризации этой категории. Два фудтрака уже работают в красногорском парке «Павшинская пойма» в Подмосковье, один — в курортном Архызе Карачаево-Черкесии. Исполнительный директор EFKO FOOD Дарья Мунтян сказала «Агроинвестору», что третья точка разместится в Санкт-Петербурге. Четвертая — на одном из южных курортов России. «Сейчас по ним мы находимся в процессе переговоров», — добавила она.



Локации для реализации проекта, по словам Мунтян, выбирались по совокупности факторов. «Во-первых, мы протестировали сам формат в ноябре-декабре в рамках проекта Hiburger Tour в пяти городах России. Во-вторых, выбирали точки с учетом туристического потенциала и условий размещения», — рассказала она. Мунтян отметила, что пилотный запуск на новогодних каникулах подтвердил, что формат и продукция пользуются популярностью, а интерес к продуктам питания на растительной основе растет. «Главное — научиться делать еду вкусной и доступной для покупателя. В Архызе некоторые семьи так распробовали растительное мясо, что приходили полным составом каждый день», — рассказала исполнительный директор EFKO FOOD.



В первые фудтраки «Эфко» инвестирует около 20 млн руб. В меню представлены бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и др. Например, покупатели могут приобрести Higgets, Hiballs — с рисом или в томатном супе, шаурму и люля-кебаб с Hi beef фаршем. По данным «Коммерсанта» , стоимость блюд составляет от 100 руб. до 300 руб.



Некоторые зарубежные производители растительных альтернатив уже активно используют фудтраки для продвижения своих продуктов, прокомментировал «Агроинвестору» координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Например, Beyond Meat сотрудничает с рэпером Снуп Доггом, который иногда раздает бесплатные бургеры с растительным мясом.



В России также есть подобные примеры. Так, фудтрак сети бургерных с растительной кухней Hood Street Food уже несколько лет можно встретить на крупнейших молодежных и гастрономических мероприятиях Петербурга. «Одно из основных преимуществ фудтраков — мобильность, дающая возможность в короткие сроки оказаться на таких мероприятиях, где находится основная на данный момент целевая аудитория растительных альтернатив. В 2021 году этот формат также начала пробовать компания Greenwise», — добавил Иванов.



При этом Hiburger Tour «Эфко», который прошел в конце прошлого года, стал новым подходом в продвижении растительных альтернатив, отметил Иванов. В первую очередь, по его словам, это произошло благодаря активной работе с местными блогерами и позиционированию продукта не только на узкую аудиторию вегетарианцев. «При доступной цене — а стоимость продукции Hi одна из самых низких среди растительных альтернатив в России — и вкусе, мало отличающемся от продуктов животного происхождения, спрос на такую продукцию будет не только в Петербурге и Москве», — уверен Иванов.



По данным NielsenIQ, за год к октябрю 2021 года продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России увеличились на 19% в натуральном выражении и на 18% — в денежном. Euromonitor International оценивает оборот рынка в 2021 году в 10,6 млрд руб., а в 2022 году — в 12 млрд руб. Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов прогнозирует рост продаж в 2022 году на 20-25% до 15,5 млрд руб.

