Вадим Мошкович продал часть своих акций в «Русагро»

Бизнесмен попал в санкционный список ЕС Е. Разумный

Основной акционер группы «Русагро» Вадим Мошкович, попавший в санкционный список ЕС, снизил долю в уставном капитале компании ниже уровня 50%. Согласно ее сообщению, Granada Capital CY Limited (находится под косвенным контролем Мошковича) завершила продажу свыше 1,97 млн акций, составляющих 7,22% голосующих акций ОАО «Рос Агро» гражданину Российской Федерации Юрию Журавлеву. «Вадим Мошкович уменьшил свою эффективную долю в “Рос Агро” ниже уровня 50%», — уточняет группа.



Также компания сообщила о прекращении полномочий Мошковича в качестве председателя Совета директоров, члена правления и иных органов управления компаний группы «Русагро» с 10 марта 2022 года. Кроме Мошковича совет директоров группы покинул Ричард Смайт.



Согласно информации на сайте компании, в свободном обращении находится 25% акций, 10% принадлежит Максиму Воробьеву, 8% — компании Rigpa Limited, подконтрольной бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову. До сделки Мошкович владел 57% акций группы.



«Русагро» - один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Чистая прибыль группы по МСФО за 2021 год выросла на 71% по сравнению с 2020-м и составила 41,4 млрд руб.



В санкционный список ЕС 9 марта попали 14 российских бизнесменов, а также 146 сенаторов. «В [санкционный] список следует включить 14 лиц, оказывающих поддержку и получающих выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающих ему существенный источник дохода», — говорится в решении Еврокомиссии. Кроме Мошковича в список, в частности, вошли председатель совета директоров компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев и президент инвестиционной компании Marathon Group (является совладельцем «Деметра-Холдинга»), акционер и член совета директоров «Магнита» Александр Винокуров.



Гендиректор «Фосагро» также покинул свой пост и вышел из совета директоров, говорится в сообщении компании. Ее новым руководителем стал бывший заместитель гендиректора Михаил Рыбников. Дмитрий Мазепин продал 52% в компании — владельце «ОХК “Уралхим”» и ушел с поста гендиректора, сообщила компания. Новым гендиректором «Уралхима» станет Дмитрий Коняев, ранее возглавлявший ее совет директоров. Также Мазепин, который ранее владел 100% компании, продал контрольный пакет акций 52%.



