Под Новосибирском построят комплекс по переработке льна и рапса

Вводить завод в эксплуатацию планируется в две очереди Pixabay

Компания «Маслов» к концу 2025 года планирует построить комплекс по переработке до 450 тыс. т льна и рапса в год в промышленно-логистическом парке «Южный» под Новосибирском, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Инвестиции в проект составят 3,7 млрд руб., из которых 0,7 млрд руб. — собственные средства компании. Вводить завод в эксплуатацию планируется в две очереди — в 2023-м и в 2025 годах.



Вложения должны окупиться менее, чем за восемь лет. До 2029 года предприятие рассчитывает получить суммарную выручку около 105,3 млрд руб., чистую прибыль — 3,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Производство продукции компании в полном объеме законтрактовано для поставок в Китай, уточнили изданию в компании. По словам инвестора, у «Маслова» есть гарантийные письма от двух компаний из КНР о готовности ежегодно закупать 190 тыс. т рапсового масла, 90 тыс. т льняного масла, 110 тыс. т шрота рапса и 70 тыс. т шрота льна. В случае спроса на рапсовое и льняное масла на внутреннем рынке завод готов поставлять продукцию и на российский рынок.



Сырье для предприятия планируется закупать у сельхозпредприятий Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Предприятие рассчитывает закупать не более 30% от общего сбора рапса и льна в Сибирском федеральном округе. Тем не менее, региональные власти опасаются возможной нехватки сырья: рядом с выбранной для строительства завода площадкой расположено производство Евсинского комбината хлебопродуктов, который реализует свой проект по переработке рапса.



По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2021 году валовой сбор льна-кудряша в регионе составил 105,9 тыс. т — в 2,1 раза больше, чем в 2020-м, ярового рапса — 173,7 тыс. т (рост в 1,4 раза). Финансовый директор компании «Маслов» Иван Калькаев на региональном инвестсовете уточнил, что у собственника «есть программа по развитию собственной базы сельхозтоваропроизводителей, он занимается активным поиском и приобретением сельхозпредприятий для создания ресурсной базы в Алтайском крае и Новосибирской области», цитирует «Коммерсантъ».

