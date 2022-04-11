«Русско-Высоцкая птицефабрика» продолжит работу

В прошлом году предприятие выпустило 15 тысяч тонн мяса бройлера Ю. Эйвазова

Решение собственников банкротящейся «Русско-Высоцкой птицефабрики» о прекращении деятельности отменено. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что предприятие может быть передано во временное управление. Кому именно — он не уточнил. На прошлой неделе владельцы компании заявили о закрытии производства и увольнении работников.



По словам губернатора, несмотря на то что собственники птицефабрики Михаил Осипов (28%), Дмитрий Кожарский (36%) и Любовь Белоус (36%) уже объявили о ее закрытии и увольнении сотрудников, был найден заинтересованный инвестор, который готов сохранить рабочие места и работать с птицефабрикой. «Владельцы решили, что могут использовать земли под иные цели. Например, строительство жилья. Заблудились», — отметил Дрозденко. По его словам, предприятие играет важную роль в обеспечении Ленинградской области и Санкт-Петербурга продовольствием, поэтому он был вынужден использовать дополнительные полномочия, которые предоставлены главам регионов указом президента.



Возможность передачи активов птицефабрики во временное управление российской компании рассмотрено на оперативном штабе по устойчивому развитию экономики. Также готовится обращение в прокуратуру с просьбой отреагировать на намерение собственника, который планировал преднамеренное банкротство, сообщил Дрозденко.



По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, «Русско-Высоцкая птицефабрика» входит в топ-5 сельскохозяйственных предприятий региона по объемам производства. В 2021 году она выпустила 15 тыс. т мяса бройлера. На предприятии работает около 400 сотрудников. Общая выручка фабрики за прошлый год составила около 1,5 млрд руб.

17 марта имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги с начальной стоимостью 2,7 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» . По данным издания, торги организовывает ООО «Серенити» по поручению конкурсного управляющего Сергея Шокарева. По кадастровым данным, участок земли под птицефабрикой занимает 35,9 га.



«Вероятнее всего, под планируемой передачей активов под управление российского инвестора понимаются планы по продаже предприятия несостоятельного должника на объявленных торгах, — сказал «Коммерсанту» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. — Если сделка по продаже состоится, то вырученная сумма денежных средств может позволить покрыть требования всех кредиторов несостоятельной фабрики». По его словам, при условии сохранения производственных мощностей предприятие может продолжить работу под руководством уже нового собственника.



Финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков предполагает, что наиболее вероятными претендентами на птицефабрику являются крупные местные игроки: компании «Синявинская», «Северная», «Роскар». Эксперт оценивает стоимость бизнеса «Русско-Высоцкой птицефабрики» в 300-400 млн руб. с учетом высокой долговой нагрузки. Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко сказал «Агроинвестору», что компания не заинтересована в покупке «Русско-Высоцкой птицефабрики».



«Потенциально птицеводство может пострадать от санкций, так как есть зависимость от импорта части инкубационных яиц, витаминов, ветпрепаратов, кормов, — сказал Марков «Коммерсанту». — В целом спрос на куриное мясо в России насыщен, возможности экспорта ограничены, поэтому значительного увеличения внутреннего производства не ожидается».

