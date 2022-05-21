«ЭКО-культура» рассчитывает на рост производства

Агрохолдинг корректирует производственную программу с учетом конъюнктуры рынка Т. Кулистикова

Весь 2022 год пройдет для агросектора в условиях постоянного роста затрат и без помощи государства решить эту проблему будет очень трудно. Об этом «Агроинвестору» рассказал президент агрохолдинга «ЭКО-культура», одного из крупнейших производителей тепличных овощей, Александр Рудаков. По его словам, после начала спецоперации на Украине работать стало сложнее, но на сегодняшний день компании удается сохранять стабильность процессов во всех регионах присутствия, производственная программа полностью выполняется. «Как раз в эти дни в ряде наших теплиц уже началась высадка семян томатов на новый производственный цикл», — добавил он.



По словам Рудакова, главная сложность трех последних месяцев — это скачок цен абсолютно на все: семена, средства защиты растений, материалы и оборудование, на транспортировку продукции, также сказывается разрушение сложившейся системы международной транспортной логистики. «Алгоритмы взаимодействия с иностранными партнерами изменились, маршруты доставки нужной нам продукции стали длиннее и дороже, — комментирует он. — Конечно, мы прорабатываем альтернативы, ищем способы снизить риски, но найти эффективные решения в условиях неопределенности и сильного влияния внешних факторов не всегда возможно».



Еще одной проблемой для отрасли стала настройка и сервисное обслуживание импортного оборудования. Из-за санкций не могут приехать иностранные специалисты, а проведение этих работ внутренними силами требует дополнительных усилий и затрат, отметил Рудаков.



Тем не менее, в этом году «ЭКО-культура» планирует запуск новых тепличных комплексов и рассчитывает на рост производства. «Какой именно будет динамика — зависит от ситуации в экономике в целом», — уточняет президент агрохолдинга. На данный момент компания не меняет стратегию развития и планы в целом. «При этом мы всегда гибко корректируем производственную программу с учетом конъюнктуры рынка и изменения потребительских предпочтений», — добавляет Рудаков.



Александр Рудаков, президент агрохолдинга «ЭКО-культура» Мы продолжим выращивать широкий ассортимент томатов, а также огурцы и листовой салат. Основная наша продукция — это томаты социальных массовых сортов, но в нашей ассортиментной матрице есть и сохранятся премиальные гибриды, которые также пользуются спросом. Конечно, мы тщательно анализируем изменения в экономике, смотрим доступные сейчас статистические данные, прорабатываем планы по маркетинговым активностям, чтобы обеспечивать эффективность и развитие бизнеса. Но пока сохраняется неопределенность, делать прогнозы сложно.

По данным Минсельхоза, с начала года объем производства тепличных овощей и зелени в России составил 579 тыс. т — на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го. В том числе урожай тепличных огурцов достиг 357,7 тыс. т (+0,7%), томатов — 209,6 тыс. т (+11,7%). В топ-5 регионов-лидеров по производству тепличных овощей входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская области и Ставропольский край. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в отрасли, по прогнозу ведомства, по итогам года урожай составит около 1,5 млн т.



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