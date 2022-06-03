«Молвест» переводит расчеты с клиентами из Китая в юани

Рост себестоимости и проблемы с логистикой делают условия поставки за рубеж некомфортными «Молвест»

«Молвест» постепенно переводит расчеты с клиентами из Китая в юани, поскольку западные санкции повлекли за собой проблемы с банковской системой, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Анатолий Лосев. По его словам, агрохолдинг делает все возможное, чтобы преодолеть трудности. «Вызовов действительно много. Мы испытываем на себе рост стоимости ингредиентов, ограничения поставок упаковки. Из-за блокировки портов есть трудности с экспортом», — отметил топ-менеджер.



По его словам, часть упаковки «Молвест» планирует заменить другими форматами, в первую очередь, перейдет на пластик, уже сделаны инвестиции в замену некоторых картонных упаковочных линий. «Пока проблем с упаковкой у нас нет, основные риски мы преодолели, — оценивает Лосев. — Часть счетов мы открыли в банках, не попавших под санкции, создали запасы упаковки и запчастей, позволяющий обеспечить несколько месяцев устойчивой работы».



Что касается перспектив дальнейшего роста бизнеса, то, по словам Лосева, здесь сложно делать прогнозы. «Экспорт будет расти: мы намерены увеличить объем переработки сухих молочных ингредиентов на 20%. Но низкий курс доллара не позволяет нам говорить о серьезной прибыли от международных контрактов, — сожалеет топ-менеджер. — Несмотря на то, что, например, сухое молоко на том же рынке Азии подорожало, в пересчете на рубли цена составляет около 230 руб./кг, тогда как в конце 2021 года она достигала 262 руб./кг. Добавляем сюда рост себестоимости и проблемы с логистикой и получаем совсем не комфортные условия для экспорта».



Объемы производства цельномолочной продукции в целом в ближайшие полгода будут стабильными, но все будет зависеть от покупательной способности населения, добавляет Лосев. «В случае массового закрытия предприятий международных компаний неизбежен рост безработицы, может сработать “эффект домино”», — не исключает он.



В ГК «Молвест» входит восемь производственных площадок, пять молочных комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает свыше 500 тыс. т молока в год и выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок». Продукция компании продается более чем в 30 регионах России.



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