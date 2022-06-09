Топ-менеджер «Черноголовки» с партнером запустят линейку растительных альтернатив

Наиболее перспективно производство растительного омлета — эта ниша в России совершенно свободна Pixabay

Компания «Ботаника» председателя совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова и Сергея Лобанова этим летом запустит линейку растительных продуктов под брендом \Eggan. На первом этапе будут представлены растительный омлет, котлеты со вкусами говядины, курицы и рыбы, съедобные палочки для напитков. Часть ассортимента планируется выпускать на заводе в Новгородской области. В середине июня продажи начнутся на онлайн-площадках, ведутся переговоры с «Самокатом», «Озон Фреш», «Утконосом» и сетями. Ориентировочная стоимость котлет и омлета — от 150 руб. до 200 руб., рассказал «Коммерсанту» Лобанов.



По его словам, аудитория потребителей растительной еды в России сформирована, а поставки таких продуктов из-за границы на фоне кризиса прекратились. Так, дистрибутор Alianta Group закрыл подразделение, которое занималось импортом брендов Beyond Meat и Moving Mountains, а Danone приостановил ввоз Alpro. По словам Лобанова, «Ботаника» продолжит расширять ассортимент и хочет выйти на оборот в «миллиарды рублей».



«Черноголовка» — один из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков, кроме того, выпускает снеки, кондитерские изделия и детское питание под марками Bon Giorno, Fry’s, Fantola и пр.

Заместитель председателя комитета по инвестициям, институтам развития и поддержке экспорта РСПП Андрей Зюзин сказал «Агроинвестору», что подобные проекты могут столкнуться с несколькими проблемами. Первая — сокращение спроса. «Есть дисбаланс, который встречается и у крупных производителей растительных “молока” и “мяса”, который заключается в том, что с ростом масштабов производства снижается и цена. Но тут встает вопрос: как работать над масштабом без уверенности в увеличении спроса или экспорта?», — рассуждает он. При этом, по словам Зюзина, рассчитывать на поставки альтернатив на внешние рынки не стоит: такая продукция «привязана» к месту происхождения сырья, поэтому во многих странах развиваются локальные бренды.



Вторая проблема заключается в том, что при отсутствии возможностей для масштабирования компании нужно будет существенно вкладываться в рекламу и снижать цены на свою продукцию, чтобы ее аудитория не была «супер-эксклюзивной», и люди начали к ней привыкать. Для этого требуется значительный финансовый ресурс, но с учетом нынешней ключевой ставки и общей экономической ситуации вероятность того, что кто-то будет брать на себя такую ответственность, невысока. Третья сложность, продолжает Зюзин, связана с импортозамещением используемого сырья. «Я не думаю, что новым брендам будет сложно попасть на полки, так как ряд импортных альтернатив постепенно с них исчезает, но взять и заменить эту продукцию на отечественную будет не так просто из-за перечисленных причин», — добавил Зюзин.



По данным NielsenIQ, рост спроса на растительные альтернативы снижается, пишет «Коммерсантъ». Так, с 1 января по 8 мая продажи аналогов молочных продуктов выросли на 4,3% год к году в штуках, а в 2021 году спрос в сегменте увеличился на 19%. ​

Исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина считает, что уход с российского рынка зарубежных брендов — это возможность для российского бизнеса. «Освобождение полок в магазинах позволит другим производителям занять вакантное место, увеличить реализацию своей продукции, что подстегнет рост производительности и, следовательно, обеспечит заказами отечественные компании, позволив сохранить производство и рабочие места», — прокомментировала «Агроинвестору» Родина. По ее мнению, российские производители способны на 100% удовлетворить запросы рынка.



Растительную котлету от «Ботаники» рынок воспримет положительно, тем более это подкрепляется положительным имиджем компании: ее продукты оцениваются покупателями как качественные и полезные, уверена Родина. Кроме того, по ее мнению, инициатива создания растительного омлета крайне перспективна — эта ниша на нашем рынке совершенно свободна. Спрос будет гарантирован еще и за счет аудитории, которая страдает аллергией на традиционные яйца. «Наш Союз недавно отмечал, что одним из трендов 2022 года станет появление растительных яиц, растительного омлета. Некоторые производители также планируют представить свои наработки в этом году. Кто-то создает максимально приближенную альтернативу куриному яйцу — в “скорлупе”, с “желтком”, чтобы при приготовлении испытывать те же ощущения, что и при использовании традиционных продуктов», — рассказывает Родина.



Сейчас тренд на здоровое питание и активный образ жизни напрямую влияет на растущий спрос на продукты питания без содержания белка и жира животного происхождения — ежегодно он увеличивается на 20%, продолжает она. Например, за год спрос на растительное «молоко», по данным «СберМаркета», увеличился на 123%. Такая динамика способствует активному росту на российском рынке числа производителей продуктов на растительной основе. В 2021 году оборот российского рынка растительных продуктов, по данным Euromonitor, составил 10,5 млрд руб., а сумма инвестиций в данный сектор за последние три года составила порядка $300 млн. Так что, считает Родина, это направление перспективное.



По ее мнению, нельзя сказать, что рынок альтернатив в стране окончательно сформирован. С учетом увеличения спроса и повышения интереса к растительной продукции со стороны потребителей, его доля будет масштабироваться, причем не за счет увеличения числа веганов или вегетарианцев. «Наша целевая аудитория — все жители страны, в рацион которых традиционно входит продукция животноводства, но они хотят или готовы расширять свой ассортимент за счет “зеленой корзины” — продуктов на растительной основе», — говорит Родина.



Прошлогоднее исследование проекта «Едим лучше» и исследовательского центра НАФИ показало, что для жителей России при выборе растительных продуктов тремя самыми главными факторами являются польза, натуральный вкус и доступная цена, напоминает координатор «Едим лучше» Алексей Иванов. И только высокая цена не позволила Beyond Meat завоевать широкую популярность среди россиян. Сейчас же в стране уже более 20 производителей, цена их продуктов в несколько раз ниже зарубежных аналогов, а объемы производства — выше. При этом доля рынка альтернатив по отношению ко всему рынку мяса пока не превышает 2%.



За последние три года растительные альтернативы мясу и молоку россияне уже успели распробовать, то растительный омлет — продукт для российского рынка совсем новый, говорит Иванов. «Цена, вкус и привычность в приготовлении будут, как в случае с другими альтернативами, играть здесь одну из главных ролей в том, насколько продукт полюбят жители России», — считает он. Учитывая преимущества альтернатив яйцам в плане отсутствия холестерина и риска заражения сальмонеллезом, потенциал у производства такого продукта высокий. Согласно оценкам FACT.MR, мировой рынок альтернатив яйцам в 2021 году вырос на 6,9% по сравнению с прошлым годом и достиг $1,5 млрд. И, как ожидается, будет наблюдаться среднегодовой темп роста на 8,3% до 2031 года, заключает Иванов.



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