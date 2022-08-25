«ЭкоНива» откроет селекционный центр в Новосибирской области

Первоначальная мощность семенного завода составит 40 тысяч тонн в год Pixabay

В Новосибирской области появится селекционный центр по выращиванию семян, адаптированных к климатическим условиям Сибири. Соглашение о его создании на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива») в ходе форума «Технопром» подписали Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) и «ЭкоНива-АПК Холдинг», сообщила пресс-служба агрохолдинга.



В рамках проекта будет построен научно-лабораторный и фитотронный комплекс, семенной завод первоначальной мощностью 40 тыс. т в год, логистический центр и необходимая сопутствующая инфраструктура. Под селекционные и опытные поля на старте проекта будет отведено 100 га, впоследствии площади планируется увеличить в три раза, говорится в сообщении «ЭкоНивы».



Также в рамках проекта стороны будут совместно работать в направлении улучшения генетического потенциала КРС молочных пород, реализации совместных селекционно-семеноводческих программ по зерновым, зернобобовым, кормовым травам и кукурузе. Кроме того, стороны будут проводить отработку технологий: генетическую паспортизацию, маркерную и геномную селекцию, генное редактирование, первичное семеноводство и крупномасштабное семеноводство сортов ИЦиГ и «ЭкоНивы».



Новосибирская область была выбрана для строительства семеноводческого центра из-за ряда факторов, в том числе мощной научной базы в лице ИЦиГ, пояснила «Агроинвестору» пресс-служба «ЭкоНивы». Объем инвестиций в проект не раскрывается.



Сотрудничество необходимо для достижения технологического суверенитета в области семеноводства сельскохозяйственных культур и племенного животноводства КРС молочного направления. В частности, реализация проекта позволит до 2030 года включительно обеспечить регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока высококачественным семенным и генетическим материалом, тем самым способствовать выполнению показателей доктрины продовольственной безопасности России по племенному делу, селекции и семеноводству.



Заместитель директора ИЦиГ по инновационной работе СО РАН Петр Куценогий отметил, что сейчас важно как можно скорее решить вопрос зависимости от импортного генетического и семенного материала. Он считает, что значительно ускорить этот процесс можно только в тандеме и кооперации, главное, чтобы оба партнера были ориентированы на результат.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что в России есть острая необходимость создания и развития генетических и селекционно-семеноводческих центров. Особенно это касается сельскохозяйственных культур, по которым сохраняется высокий уровень импортозависимости, например, кукуруза и соя (доля импортных семян составляет 58% и 56% соответственно). Поэтому проект «ЭкоНивы» имеет высокий потенциал развития, считает она. По ее мнению, в сложившейся политико-экономической ситуации России крайне важно сокращать долю импортной составляющей во всех отраслях. Срок окупаемости крупных селекционно-семеноводческих центров составляет более шести лет, серьезных сложностей при реализации проекта возникнуть не должно, добавляет Петрова.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России, крупнейший в стране производитель молока-сырья. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га. В 2021 году на предприятиях «ЭкоНивы» произведено свыше 1,1 млн т сырого молока. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится свыше 220 тыс. голов КРС, половина из которых — фуражные коровы.



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