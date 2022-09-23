Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился «Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим» начнет производить действующие вещества для СЗР. Об этом на XV отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23» рассказал гендиректор компании Салис Каракотов. Данный шаг важен для сокращения зависимости от импорта и позволит еще активнее наращивать производство препаратов для защиты растений внутри страны, отметил он.



Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился как в денежном выражении, так и в натуральном — если по итогам 2017-го их было ввезено 40 тыс. т, то в 2021 показатель вырос до 71,8 тыс. т. Это говорит о том, что внутреннее производство препаратов для защиты растений увеличивается, подчеркнул Каракотов. «Мы неизбежно должны идти к тому, чтобы производить собственные действующие вещества», — уверен он.



Он добавил, что компанией «Щелково Агрохим» уже разработана технология для изготовления шести действующих веществ гербицидов: римсульфурона, никосульфурона, трифлусульфурон-метила, трибенурон-метила, флорасулама и имазамокса. Компания уже подписала соглашение с администрацией Московской области об инвестировании от 2 млрд руб. до 4 млрд руб. в строительство мощностей по производству действующих веществ на территории региона.



Сейчас суммарная мощность предприятий по изготовлению СЗР «Щелково Агрохим» оценивается более чем в 300 тыс. т, а в следующем году она увеличится еще на 20 тыс. т. В 2021 году доля СЗР российского производства составила 54%, 13% и 12% было ввезено из Евросоюза и Китая соответственно, привел данные Каракотов. При этом, подчеркнул он, в нашей стране производятся действительно качественные СЗР.



Что касается цен на СЗР, то, по данным Каракотова, в сентябре текущего года относительно апреля они снизились в среднем на 18%, а стоимость глифосфатов за упомянутый период уменьшилась на 30%.



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