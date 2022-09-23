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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

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«Щелково Агрохим» начнет производить действующие вещества для СЗР

Инвестиции в проект могут достигнуть 4 млрд рублей

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился
«Щелково Агрохим»
Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился
«Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим» начнет производить действующие вещества для СЗР. Об этом на XV отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23» рассказал гендиректор компании Салис Каракотов. Данный шаг важен для сокращения зависимости от импорта и позволит еще активнее наращивать производство препаратов для защиты растений внутри страны, отметил он.

Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился как в денежном выражении, так и в натуральном — если по итогам 2017-го их было ввезено 40 тыс. т, то в 2021 показатель вырос до 71,8 тыс. т. Это говорит о том, что внутреннее производство препаратов для защиты растений увеличивается, подчеркнул Каракотов. «Мы неизбежно должны идти к тому, чтобы производить собственные действующие вещества», — уверен он.

Он добавил, что компанией «Щелково Агрохим» уже разработана технология для изготовления шести действующих веществ гербицидов: римсульфурона, никосульфурона, трифлусульфурон-метила, трибенурон-метила, флорасулама и имазамокса. Компания уже подписала соглашение с администрацией Московской области об инвестировании от 2 млрд руб. до 4 млрд руб. в строительство мощностей по производству действующих веществ на территории региона.

Сейчас суммарная мощность предприятий по изготовлению СЗР «Щелково Агрохим» оценивается более чем в 300 тыс. т, а в следующем году она увеличится еще на 20 тыс. т. В 2021 году доля СЗР российского производства составила 54%, 13% и 12% было ввезено из Евросоюза и Китая соответственно, привел данные Каракотов. При этом, подчеркнул он, в нашей стране производятся действительно качественные СЗР.

Что касается цен на СЗР, то, по данным Каракотова, в сентябре текущего года относительно апреля они снизились в среднем на 18%, а стоимость глифосфатов за упомянутый период уменьшилась на 30%.

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Елена Максимова 

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