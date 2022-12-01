«Продимекс» открыл образовательный центр

Агрохолдинг ежегодно принимает студентов профильных вузов на производственную практику Минсельхоз

«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, открыл на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева интерактивный образовательный центр развития компетенций. Планируется, что занятия в классах центра ежегодно смогут проходить 4 тыс. студентов. Занятия со студентами выпускного курса института агробиотехнологий уже начались.



Основными рабочими зонами стали класс сахароварения с интерактивным макетом сахарного завода, агрономическая зона и фитокласс. На интерактивном макете представлен процесс производства сахара от поля до склада готовой продукции. В агрономической зоне студенты будут изучать технологию выращивания сахарной свеклы. Закрепить знания студенты смогут в фитоклассе, оснащенном лабораторным оборудованием не только для занятий, но и для научно-исследовательской деятельности. Также в центре есть разные виды техники: культиватор для междурядной обработки сахарной свеклы, сеялка точного высева семян, агрегат для предпосевной обработки почвы и плуг повышенной износостойкости.



Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов на открытии центра отметил важность взаимодействия науки и бизнеса в сфере образования. «Убежден, что запуск специализированного образовательного центра придаст новый импульс процессу подготовки профессиональных кадров для АПК, — сказал он. — Открытие центра позволит вовлечь студентов и аспирантов в научное сообщество университета, а также будет способствовать их ориентации на работу в отрасли. Важно, что опыт будет тиражироваться на другие аграрные вузы».



По словам заместителя гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, агрохолдинг ежегодно принимает студентов профильных вузов на производственную практику, чтобы они могли получить знания и практические навыки. Открытие центра дало старт новому этапу сотрудничества, в результате которого отрасль будет обеспечиваться высококвалифицированными профильными кадрами, подчеркнул он.



Группа компаний «Продимекс» — один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. «Продимекс» контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах России. В состав группы компаний входят 14 сахарных заводов. Суммарный объем производства сахара составляет свыше 1 млн т в год.



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