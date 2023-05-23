«Август-Агро» увеличит производство сельхозпродукции

На реализацию планов будут влиять доступность всех необходимых для производства ресурсов и их качество «Август-Агро»

Земельный банк холдинга «Август-Агро» по сравнению с 2022 годом увеличился на 10 тыс. га, что, по расчетам, позволит увеличить производство сельхозпродукции на 22%, сообщил «Агроинвестору» гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.



«В секторе животноводства, согласно планам компании, в этом году намечен запуск нового молочного комплекса на 1,2 тыс. голов КРС в Мензелинском районе Татарстана. Кроме того, продолжается выход на полную производственную мощность ферм, которые мы запустили ранее — в 2021—2022 годах. Прирост производства молока по итогам 2023 года тоже ожидаем на уровне 22% по отношению к 2022-му. Валовой надой молока в текущем году запланирован на уровне 48 тыс. т», — рассказал Галяутдинов.



По его словам, на реализацию планов будут влиять доступность всех необходимых для производства ресурсов и их качество. При этом, какими бы ни были технологии, погодный фактор в сельском хозяйстве тоже никто не отменял. «Погода по-прежнему в значительной мере определяет урожайность, качество продукции и кормов, своевременность полевых работ и рентабельность производства», — отмечает топ-менеджер. Так, «Август-Агро» уже столкнулся с проблемой засухи и гибелью посевов в результате заморозков в отдельных районах своей работы.



Тем не менее, главный вызов — это та экономическая ситуация, которую вынуждены преодолевать аграрии, продолжает глава компании. «С конца 2020 года положение только усугубляется. На фоне кратного удорожания почти всех ресурсов отпускные цены и на молоко, и на продукцию растениеводства катастрофично низкие. Продолжая оптимизировать производство и отказываясь от дорогих, но технологичных новшеств, отрасль неизбежно будет откатываться назад», — предупреждает Галяутдинов. Кроме того, не первый год остро стоит вопрос дефицита рабочей силы, а также некоторых видов техники и запчастей в горячий сезон.



Главным драйвером в сложившейся ситуации могли бы стать активизация экспорта сельхозпродукции и увеличение глубины ее переработки, считает он. Также, по мнению Галяутдинова, важны системные сдвиги в области подготовки, трудоустройства и удержания на селе «продвинутых» специалистов, способных привнести «свежую кровь» в развитие технологий и изменить коренным образом мышление и подходы к сельскохозяйственным процессам на местах.



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