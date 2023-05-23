разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Производство грибов в России достигло рекорда

В 2022 году выращено 128,7 тыс. тонн

| Агроинвестор |

Грибоводство превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений АПК
Грибоводство превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений АПК

Производство культивируемых грибов в России по итогам 2022 года выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Министерство уточнило, что это является рекордным показателем. Грибоводство из нишевого сегмента превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений сельского хозяйства. Агроведомство также отметило важность инвестиционных кредитов в вопросе развития отрасли. Лидерами по направлению стали Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Московская, Калужская области и Республика Татарстан.

В начале мая «Интерфакс» писал, что ведущие грибные компании России в 2022 году смогли преодолеть убыточность и получить чистую прибыль, а также существенно нарастить выручку. Так, компания «АгроГриб» получила чистую прибыль в размере 159,8 млн руб. Выручка компании выросла до 1,5 млрд руб. с 1,2 млрд руб. в 2021 году. Компания «Русский гриб» достигла прибыли в 79,3 млн руб., выручка повысилась до 919,7 млн руб. с 755,4 млн руб. годом ранее. 

» нарастила прибыль до 359,3 млн руб. Выручка увеличилась до 4,6 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2021-м. В начале мая совладелец «Грибной радуги» с долей в 30% Олег Логвинов заявлял, что компания, управляющая комплексом мощностью более 32 тыс. т шампиньонов в год, в апреле получила 33% крупного производителя мицелия, компании «Сантана». Покупка доли в «Сантане» позволит снизить зависимость от непредсказуемых импортных поставок мицелия (он попал под санкции). Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов отмечал, что «Сантана» заявила о планах выпустить в этом году 2,4 млн л мицелия шампиньонов, этого хватит для производства 80 тыс. т грибов.

В апреле вице-президент ассоциации Андрей Медведев на форуме «Тепличный бизнес России — 2023» в Сочи заявлял, что Россия в 2023 году может увеличить производство грибов до 135 тыс. т со 130 тыс. т в 2022-м, но отрасль столкнулась с проблемами в поставках мицелия и компостов. «Грибы вырастить достаточно несложно и по затратам это дешевле, чем овощи. Но проблема в комплектующих — высокопродуктивный мицелий в основном завозился, но теперь сложности», — приводил «Интерфакс» слова Медведева. В то же время он отмечал, что в предыдущие годы темпы роста были выше. Наиболее резкий скачок произошел в 2020 году, когда производство увеличилось до 86,4 тыс. т с 47,9 тыс. т в 2019-м. 

Ранее директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов говорил «», что в России объем потребления культивируемых грибов достигает порядка 180 тыс. т в год, и основную массу составляют шампиньоны. Потребление вешенки на российском рынке не превышает несколько тысяч тонн в год (в 2022-м — 6,5 тыс. т), отмечал он. 

По словам Гамова, основной вызов рынка сейчас — увеличение объемов потребления грибов. «И здесь резерв просто гигантский. Если говорить про Китай и другие азиатские страны, то там удельное потребление грибов на порядок больше, в Европе потребление грибов выше в два раза и более. Я считаю, что всем производителям грибов нужно совместно разработать программу по популяризации этой продукции и стимулированию потребления, потому что сейчас основной барьер у покупателя — это низкий уровень знаний о полезности продукции, способах ее приготовления», — говорил эксперт. 

Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов также говорил «», что все крупные производители грибов заинтересованы в собственном мицелии. Это, с одной стороны, снижение рисков, с другой — дополнительный заработок. По его словам, производство мицелия шампиньонов — технологически сложное направление, если планируется разрабатывать собственные высокопродуктивные штаммы. «Вести селекционную работу очень непросто, на это нужна серьезная господдержка», — подчеркивал Голохвастов.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса