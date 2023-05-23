Производство грибов в России достигло рекорда

Грибоводство превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений АПК Е. Разумный

Производство культивируемых грибов в России по итогам 2022 года выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Министерство уточнило, что это является рекордным показателем. Грибоводство из нишевого сегмента превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений сельского хозяйства. Агроведомство также отметило важность инвестиционных кредитов в вопросе развития отрасли. Лидерами по направлению стали Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Московская, Калужская области и Республика Татарстан.



В начале мая «Интерфакс» писал, что ведущие грибные компании России в 2022 году смогли преодолеть убыточность и получить чистую прибыль, а также существенно нарастить выручку. Так, компания «АгроГриб» получила чистую прибыль в размере 159,8 млн руб. Выручка компании выросла до 1,5 млрд руб. с 1,2 млрд руб. в 2021 году. Компания «Русский гриб» достигла прибыли в 79,3 млн руб., выручка повысилась до 919,7 млн руб. с 755,4 млн руб. годом ранее.



«Грибная радуга» нарастила прибыль до 359,3 млн руб. Выручка увеличилась до 4,6 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2021-м. В начале мая совладелец «Грибной радуги» с долей в 30% Олег Логвинов заявлял, что компания, управляющая комплексом мощностью более 32 тыс. т шампиньонов в год, в апреле получила 33% крупного производителя мицелия, компании «Сантана». Покупка доли в «Сантане» позволит снизить зависимость от непредсказуемых импортных поставок мицелия (он попал под санкции). Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов отмечал, что «Сантана» заявила о планах выпустить в этом году 2,4 млн л мицелия шампиньонов, этого хватит для производства 80 тыс. т грибов.



В апреле вице-президент ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев на форуме «Тепличный бизнес России — 2023» в Сочи заявлял, что Россия в 2023 году может увеличить производство грибов до 135 тыс. т со 130 тыс. т в 2022-м, но отрасль столкнулась с проблемами в поставках мицелия и компостов. «Грибы вырастить достаточно несложно и по затратам это дешевле, чем овощи. Но проблема в комплектующих — высокопродуктивный мицелий в основном завозился, но теперь сложности», — приводил «Интерфакс» слова Медведева. В то же время он отмечал, что в предыдущие годы темпы роста были выше. Наиболее резкий скачок произошел в 2020 году, когда производство увеличилось до 86,4 тыс. т с 47,9 тыс. т в 2019-м.



Ранее директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов говорил «Агроинвестору», что в России объем потребления культивируемых грибов достигает порядка 180 тыс. т в год, и основную массу составляют шампиньоны. Потребление вешенки на российском рынке не превышает несколько тысяч тонн в год (в 2022-м — 6,5 тыс. т), отмечал он.



По словам Гамова, основной вызов рынка сейчас — увеличение объемов потребления грибов. «И здесь резерв просто гигантский. Если говорить про Китай и другие азиатские страны, то там удельное потребление грибов на порядок больше, в Европе потребление грибов выше в два раза и более. Я считаю, что всем производителям грибов нужно совместно разработать программу по популяризации этой продукции и стимулированию потребления, потому что сейчас основной барьер у покупателя — это низкий уровень знаний о полезности продукции, способах ее приготовления», — говорил эксперт.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов также говорил «Агроинвестору», что все крупные производители грибов заинтересованы в собственном мицелии. Это, с одной стороны, снижение рисков, с другой — дополнительный заработок. По его словам, производство мицелия шампиньонов — технологически сложное направление, если планируется разрабатывать собственные высокопродуктивные штаммы. «Вести селекционную работу очень непросто, на это нужна серьезная господдержка», — подчеркивал Голохвастов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

