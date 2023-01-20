Рязанское предприятие по выращиванию шампиньонов расширит производство

За последние годы в стране было реализовано много комплексов по производству шампиньонов «Рязань машрумс групп»

Компания «Рязань машрумс групп» планирует расширить производство шампиньонов в регионе, добавив в линейку маринованные грибы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, к 2025 году общий объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб.



По словам Малкова, в производстве будет использоваться только российские сырье, тара и упаковка. Торф для выращивания грибов поставляет предприятие из Спасского района Рязанской области. Предприятие взаимодействует с сельхозуниверситетом Рязани для привлечения молодых специалистов и совместных научных проектов, например, разработка и внедрение новых органических удобрений.



«Рязань Машрумс Групп» в несколько этапов реализует инвестпроект по строительству комплекса выращивания шампиньонов производственной мощностью порядка 10 тыс. т в год. В целом будет создано до 500 рабочих мест. Первая очередь комплекса уже работает, годовой объем продукции достиг 2,3 тыс. т, отметил Малков. По его словам, рынок сбыта широкий и охватывает все регионы страны, компания сотрудничает с федеральными и региональными торговыми сетями.



По словам источника «Агроинвестора» в отрасли, производство шампиньоном в России сейчас в переизбытке, компании не знают, куда их продавать. На этом фоне цены на этот товар падают. «Когда все начинали инвестпроекты, импортозависимость по шампиньонам была 80%, сейчас мы обеспечиваем себя ими на 90%. За последние три года в России появилось очень много комплексов по производству таких грибов, в результате их некуда девать», — отметил он. Производители неоднократно обращались в Минсельхоз и Совет Федерации с просьбой помочь с реализацией продукции.



Шампиньоны в России производятся в двух видах — стандартные и не стандартные. Источник «Агроинвестора» в отрасли считает, что «Рязань Машрумс Групп» могла принять решение о выпуске маринованных грибов по двум причинам: либо у компании много нестандарта, либо она не знает, как реализовать стандарт. Стоимость шампиньонов, по его словам, в последние годы почти не меняется и находится в районе 160 руб./кг. «Экономика компании требует поиска рынков сбыта. Возможно, в консервах грибы будут лучше продаваться, соответственно, ситуация у «Рязань Машрумс Групп» улучшится», — считает собеседник «Агроинвестора».



Директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов в конце декабря говорил «Агроинвестору», что в России объем потребления культивируемых грибов достигает порядка 180 тыс. т в год, и основную массу составляют шампиньоны. ​«Основной вызов рынка сейчас — увеличение объемов потребления грибов и здесь резерв просто гигантский. <…> Я считаю, что всем производителям грибов нужно совместно разработать программу по популяризации этой продукции и стимулированию потребления, потому что сейчас основной барьер у покупателя — это низкий уровень знаний о полезности продукции, способах ее приготовления», — отмечал Гамов.



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