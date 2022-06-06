«Воронежский шампиньон» построит вторую очередь грибного комплекса

Ежегодно комплекс будет производить 12 тысяч тонн грибов Pixabay

«Воронежский шампиньон» до конца года планирует реализовать инвестпроект по строительству комплекса для выращивания шампиньонов и производству компоста в Краснодарском крае. Предполагается, что ежегодно комплекс будет производить 12 тыс. т грибов и 36 тыс. т компоста. Инвестиции составят 1,8 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона.



Первая очередь комплекса была запущена в регионе в конце 2018 года. В проект было вложено 2 млрд руб. Вторая очередь продолжит программу импортозамещения, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сейчас «Воронежский шампиньон» выращивает 36% всех грибов в крае, уточняет администрация региона.



«Порядка 90% грибов в стране до 2014 года были представлены зарубежными компаниями. А сейчас доля импорта — всего 10-15%, — отметил Кондратьев. — Значимый объем производит именно Краснодарский край. Наш регион входит в тройку регионов-лидеров России по выращиванию грибов. За последние три года мы увеличили их производство почти в два раза — до более чем 22,2 тыс. т».



«Воронежский шампиньон», по собственным данным, является одним из крупнейших проектов в сфере грибоводства в Европе за последние 10 лет. У компании две производственные площадки — в Краснодарском крае и Воронежской области — на каждой производится по 12 тыс. т грибов и 36 тыс. т компоста в год. Продукция поставляется в Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Москву и Крым.



По данным Минсельхоза, в 2021 году в России было выращено рекордные 111 тыс. т грибов, что на 29% больше, чем в 2020-м. За последние пять лет производство увеличилось в 11 раз. Сейчас страна на 90% обеспечивает себя культивируемыми грибами. В 2020 году правительство внесло грибы в перечень сельхозпродукции, что позволяет предприятиям отрасли пользоваться господдержкой. В частности, они могут рассчитывать на льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование.



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