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Инвестиции

«Воронежский шампиньон» построит вторую очередь грибного комплекса

Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Ежегодно комплекс будет производить 12 тысяч тонн грибов
Pixabay
Ежегодно комплекс будет производить 12 тысяч тонн грибов
Pixabay

«Воронежский шампиньон» до конца года планирует реализовать инвестпроект по строительству комплекса для выращивания шампиньонов и производству компоста в Краснодарском крае. Предполагается, что ежегодно комплекс будет производить 12 тыс. т грибов и 36 тыс. т компоста. Инвестиции составят 1,8 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона.

Первая очередь комплекса была запущена в регионе в конце 2018 года. В проект было вложено 2 млрд руб. Вторая очередь продолжит программу импортозамещения, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сейчас «Воронежский шампиньон» выращивает 36% всех грибов в крае, уточняет администрация региона.

«Порядка 90% грибов в стране до 2014 года были представлены зарубежными компаниями. А сейчас доля импорта — всего 10-15%, — отметил Кондратьев. — Значимый объем производит именно Краснодарский край. Наш регион входит в тройку регионов-лидеров России по выращиванию грибов. За последние три года мы увеличили их производство почти в два раза — до более чем 22,2 тыс. т».

«Воронежский шампиньон», по собственным данным, является одним из крупнейших проектов в сфере грибоводства в Европе за последние 10 лет. У компании две производственные площадки — в Краснодарском крае и Воронежской области — на каждой производится по 12 тыс. т грибов и 36 тыс. т компоста в год. Продукция поставляется в Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Москву и Крым.

По данным Минсельхоза, в 2021 году в России было выращено рекордные 111 тыс. т грибов, что на 29% больше, чем в 2020-м. За последние пять лет производство увеличилось в 11 раз. Сейчас страна на 90% обеспечивает себя культивируемыми грибами. В 2020 году правительство внесло грибы в перечень сельхозпродукции, что позволяет предприятиям отрасли пользоваться господдержкой. В частности, они могут рассчитывать на льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование.

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Татьяна Кулистикова 

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