«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может выйти на рынок грибов

Маржинальность грибного бизнеса сейчас минимальна flickr.com

«Агрокомплекс» им. Н. И.Ткачева учредил дочернюю компанию ООО «Кристалл-Агро 2» в Краснодарском крае с уставным капиталом 10 тыс. руб., следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Основным видом деятельности компании является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, а также грибов и трюфелей. Компанию возглавил Алексей Крюков, который также является гендиректором другой структуры «Агрокомплекса» - ООО «Кристалл-Агро». «Агроинвестор» направил запрос в «Агрокомплекс», на момент публикации компания не ответила.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что российские производители в 2020—2021 годах настолько нарастили собственное производство грибов, что их импорт почти прекратился. В 2021 году в стране было произведено 120 тыс. т. грибов, что полностью покрывает потребности внутреннего рынка. В 2022 году за счет расширения существующих мощностей объем производства может достигнуть 136 тыс. т. Импорт грибов снизился до 20-22 тыс. т., почти все поставки приходятся на Беларусь.



Новое производство, по мнению Корягиной, очевидно, будет достаточно крупным, а рынок грибов в России насыщен, и маржинальность этого бизнеса минимальна. «Поэтому речь может идти или о производстве, направленном в первую очередь на экспорт, или об уходе с рынка какого-то крупного или ряда средних производителей грибов. Иначе новое производство столкнется с большими трудностями в реализации своей продукции», — считает Корягина.



Самым правильным она считает развитие экспортного направления. «Удорожание энергии в ЕС делает нашу продукцию конкурентоспособной на европейском рынке», — отметила она. За последние два-три года в связи с ростом конкуренции и снижением маржинальности, количество производителей грибов в России уменьшилось более чем в два раза, продолжает Корягина. «Возможно, руководство “Агрокомплекса” делает ставку на высокотехнологичное производство, которое позволит быть настолько высококонкурентным, чтобы вытеснить с рынка двух-трех средних производителей. Плюс, потребление грибов в России продолжает расти, производители рано или поздно будут переходить на продукцию более глубокой переработки грибов, что еще больше расширит рынок сбыта», — рассуждает Корягина.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прошлом году сообщал, что Кубань является одним из регионов-лидеров России по производству грибов, в частности, шампиньонов. «Мы видим в этом направлении хорошие перспективы. По итогам 2020 года производство грибов на Кубани увеличилось в два раза — с 12 тыс. т до 22,1 тыс. т», — отмечал он.



The Wall Street Journal пишет, что с начала специальной военной операции на Украине под управление «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева перешло более 161,8 тыс. га земель трех украинских агрокомпаний — HarvEast Holding, «Нибулон» и Agroton Public Ltd. По данным BEFL, земельный банк «Агрокомплекса» составляет 818 тыс. га.

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