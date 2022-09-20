«Магнит» планирует инвестировать 1 млрд рублей в производство грибного мицелия

Производство мицелия — сложное и наукоемкое направление​ Pixabay

«Магнит» планирует вложить до 1 млрд руб. в завод по производству мицелия в Краснодарском крае. Его мощность может составить 1,5 млн л в год, что покроет 40% потребностей российского рынка, и полностью обеспечит запросы «Магнита» в посевном материале для выращивания шампиньонов. Сейчас проект находится в стадии детальной проработки, после чего будут детализированы сроки реализации, сообщается на сайте компании. Запуск производства мицелия позволит компании не только покрыть собственные потребности, но и внести весомый вклад в устойчивое развитие российской грибной индустрии в целом, считает директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов.



На сайте компании уточняется, что собственный мицелий позволит сети не только полностью заместить европейское сырье, но и повысить качество продукции, а также создать дополнительные рабочие места на Кубани. Центром производства маточного мицелия станет современная лаборатория, где будет храниться коллекция исходных материалов. Специалисты будут вести постоянную селекцию генетического материала: как поддерживающую (сохранение свойств штаммов), так и улучшающую (создание новых улучшенных штаммов). Также планируется создать отдельные камеры выращивания для тестирования полученных образцов.



По словам Гамова, производство культивируемых грибов является одним из перспективных направлений отечественного сельского хозяйства и важно, чтобы оно имело благоприятные условия для развития. «Грибы — это новый альтернативный белок, в них содержатся практически те же аминокислоты, что и в мясе. “Магнит” делает такой полезный продукт доступным для массового потребителя, предлагая выгодную цену на полке и разнообразный ассортимент», — сказал он (цитата по сайту торговой сети).



«Магнит» владеет одним из крупнейших комплексом по выращиванию культивируемых шампиньонов. Он был запущен в Краснодарском крае в 2017 году. Тогда пресс-служба компании сообщала, что комплекс является одним из немногих в стране, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции. На сайте «Магнита сообщается, что в 2021 году был собран рекордный урожай продукции — 7 тыс. т, доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах розничной сети ежегодно растет и в прошлом году составила 66%.



Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов говорит, что проект «Магнита» сейчас актуален — мицелий из ЕС находится под санкциями, а зависимость от поставок мицелия шампиньонов составляет 85-90%, по другим видам грибов — около 10%. «Но это достаточно наукоемкое производство, и основные вопросы связаны с отсутствием отечественных коллекций гибридов сортов культивируемых грибов <...>, также в России не так много специалистов, которые могут этим заниматься. Насколько реально реализовать такой проект в обозримом будущем — пока сложно сказать», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Масштабного производства мицелия в России нет, так как до введения санкций отечественные грибоводы предпочитали импортировать его, говорит источник «Агроинвестора» на рынке. По его словам, «Магниту», как одному из основных производителей грибов в стране, нужен собственный мицелий для минимизации рисков. «Все крупные производители грибов заинтересованы в собственном мицелии, — соглашается гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. — Это, с одной стороны, снижение рисков, с другой — дополнительный заработок <...>. Поэтому проект для “Магнита” вполне логичен». По его словам, производство мицелия шампиньонов — технологически сложное направление, если компания планирует разрабатывать собственные высокопродуктивные штаммы. «Вести селекционную работу очень непросто, на это нужна серьезная господдержка», — заключил эксперт.



Больше новостей АПК - https://t.me/agroinvestor. Подписывайтесь!

