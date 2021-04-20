Крупные производители грибов завершили прошлый год с убытками

Низкий спрос на грибы сохраняется уже больше года Pixabay

Ведущие грибные компании страны завершили 2020 год с убытками. Так, чистый убыток курской «Грибной радуги» составил 132,12 млн руб. (43,66 млн руб. чистой прибыли в 2019-м), при этом выручка выросла с 2,12 млрд руб. в 2019-м до 2,58 млрд руб., сообщает «Финмаркет». С чистым убытком в 314,4 млн руб. завершил прошлый год и «Русский гриб» (Краснодарский край). В 2019-м компания получила 182,4 млн руб. чистой прибыли. Выручка в 2020-м снизилась на 13,5% до 895,2 млн руб. Еще один крупный производитель грибов — компания «АгроГриб» (Тульская область) тоже оказалась в минусе, хотя ее убыток по сравнению с 2019 годом сократился на 38,2% до 259,9 млн руб. Выручка компании выросла с 854,5 млн руб. до 1,27 млрд руб.



Многие компании агросектора завершили прошлый год с убытками. Причина — резкое снижение потребительского спроса в первой половине 2020-го, из-за чего производители были вынуждены снижать цены на свою продукцию. Также в тот период многие торговые сети буквально требовали от производителей и поставщиков снижения входных цен из-за сокращения спроса на фоне падения покупательской способности и ограничений на передвижение между регионами и внутри них, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



В 2020 году производители ожидали, что килограмм шампиньонов в рознице будет стоить около 420 руб. благодаря значительному росту цен в 2019-м и инфляции, продолжает она. Но оказалось, что в условиях снижения реальных доходов в 2020-м потребители не готовы тратить деньги на грибы: человек, скорее, выберет тушку курицы, цены на которую сопоставимы с ценами на грибы, но при этом ей он сможет накормить всю семью. «Производители товаров не первой необходимости типа грибов или свежих ягод оказались не готовы к столь низким ценам реализации, в результате чего многие предприятия завершили 2020 год с убытками», — добавляет эксперт.



Александр Хренов, главный редактор журнала «Школа грибоводства» Цены на грибы начали резко снижаться после запуска нескольких новых крупных проектов. Сейчас, с одной стороны, производители вынуждены снижать цены, чтобы повысить спрос за счет тех категорий покупателей, которые ранее не могли позволить себе грибы. С другой, это может быть результатом деятельность торговых сетей, которые на фоне роста числа производителей уменьшают закупочные цены, хотя на полках падение не так заметно, как в оптовом звене.

Снижение спроса на грибы длится уже больше года — с февраля 2020-го. «Он как упал, так особо и не поднимался. Летом спрос на грибы всегда низкий из-за конкуренции с дикоросами, а осенью-зимой он обычно увеличивается, но в этом году фактически не поднимался, и торговое предложение реально превышает спрос», — говорит Решетникова.



Сейчас реализуются только небольшие грибные проекты и один крупный — компостное производство в агрохолдинге «Выборжец», а все те, кто ранее объявляли о планах запустить масштабные производства, застыли в ожидании — что дальше будет с рынком. Наверное, пока не стоит заниматься значительным инвестирование в эту отрасль, считает Решетникова. Однако есть надежда, что через три-четыре год спрос и платежеспособность восстановится, но это возможно только при росте среднедушевых доходов, добавляет она.

