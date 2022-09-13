«Воронежский шампиньон» запустит новые мощности за 3,1 млрд рублей до конца года

Потенциал для роста потребления грибов есть, но производителям стоит задуматься о расширении ассортимента Pixabay

В конце декабря «Воронежский шампиньон» планирует запустить новые мощности: производственно-складской комплекс, а также грибной и компостный цеха. В расширение комплекса было вложено более 3,1 млрд руб., что позволит увеличить производство с 12 тыс. т до 17 тыс. т грибов в год, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.



«Воронежский шампиньон» работает с 2019 года, проект является одним из крупнейших в сфере грибоводства в Европе за последние десять лет. У компании есть две производственные площадки (в Краснодарском крае и Воронежской области), каждая из которых производит по 12 тыс. т готовой продукции и 36 тыс. т компоста в год. Грибы поставляются в Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Москву и Крым, сообщается на сайте компании. В июне «Агроинвестор» сообщал, что «Воронежский шампиньон» планирует до конца года построить в Крыловском районе Краснодарского края вторую очередь комплекса по выращиванию грибов за 1,8 млрд руб.



В связи с тем, что «Воронежский шампиньон» вскоре нарастит производство, хотя это произойдет и не одномоментно, есть риск снижения цен на грибы, говорит главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов. «Надеемся, что это не приведет к избыточному предложению на рынке <...>. Благодаря тому, что грибы дорожают не так активно, как некоторые другие продукты, есть шанс, что потребитель проголосует кошельком за шампиньоны», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Дополнительное предложение грибов — это всегда стресс для производителей, но, по мнению Хренова, рынок сможет адаптироваться, в том числе благодаря расширению присутствия торговых сетей на востоке страны. «Надеемся, что за счет этого цена сможет сохраниться. Но затраты грибоводов растут из-за инфляции, и им, безусловно, нужно покрывать текущие затраты», — добавляет эксперт. По его словам, последние пять лет оптовые цены на грибы в России снижались благодаря росту производства, но в 2022-м из-за инфляционного скачка они выросли примерно на 15%.



Грибоводство — это один из секторов в сельском хозяйстве, который полностью решил задачу импортозамещения, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Но это, скорее всего, связано с тем, что объем потребления культивируемых грибов у нас не такой большой, как например, яблок, огурцов и др. В целом весь польский импорт, который поступал к нам до 2014 года, когда было введено эмбарго, замещен нашими грибоводами <...>. Есть только небольшой объем ввоза из Белоруссии, и сейчас доля импорта шампиньонов в нашей торговой рознице составляет около 10%, хотя раньше она была на уровне 90%», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Все крупные комплексы, производящие шампиньоны, сосредоточены в Центральном и Южном федеральных округах, продолжает эксперт. Это объясняется высокой концентрацией населения, покупающего культивируемые грибы. «Но нельзя сказать, что у нас есть ажиотажный спрос на них. По нашим оценкам, на Европейской территории страны он уже полностью удовлетворяется предложением грибоводческих ферм. На Урале и за Уралом принципиально иная ситуация: там другое соотношение объемов спроса, требований к грибам и т. д. », — говорит Решетникова. По ее словам, после увеличения мощности производства «Воронежского шампиньона» встанет вопрос об усилении конкуренции.



Сейчас, продолжает Решетникова, цены на грибы сопоставимы с прошлогодним уровнем. Более того, после двукратного роста в 2015 году на фоне ввода эмбарго, все следующие годы они если и повышались, то в пределах 5%, причем основной рост давала мелкая фасовка. По словам Решетниковой, потребление грибов после ввода ограничений на импорт выросло на 15%, но оно все еще отстает от европейских стран. Потенциал для дальнейшего увеличения есть, но производителям грибов уже сейчас стоит задуматься о расширении ассортимента. Также поддержать спрос могут низкие цены, заключила эксперт.



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