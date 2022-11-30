«Магнит» до конца года запустит Центр выращивания грибов

Цены на опята гораздо выше, чем на вешенки и шампиньоны Pixabay

«Зеленая линия» (принадлежит розничной сети «Магнит») до конца года введет в эксплуатацию Центр выращивания грибов. Объем инвестиций в проект составляет около 1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. «Здесь собираются производить вешенки и опята. Сейчас на предприятии заканчивают строительство новых цехов, закупку оборудования. Это позволит создать более 80 новых рабочих мест, увеличить планируемую мощность до 1,3 тыс. т грибов в год», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



В пресс-службе «Магнита» «Агроинвестору» сообщили, что сейчас на российском рынке представлены в основном средние и мелкие промышленные производства свежих вешенок, опят и шиитаке. При этом потребление такой продукции в магазинах «Магнит» уже составляет значимую долю в продажах всех видов грибов. «Нам важны гарантированные поставки больших объемов такой продукции высокого качества, кроме того запуск собственного производства позволит создать максимально привлекательное ценовое предложение на полке», — отмечает пресс-служба ритейлера.



В сентябре «Агроинвестор» писал, что «Магнит» планирует вложить до 1 млрд руб. в завод по производству мицелия в Краснодарском крае. Его мощность может составить 1,5 млн л в год, что покроет 40% потребностей российского рынка и полностью обеспечит запросы торговой сети в посевном материале для выращивания шампиньонов. Планы по производству мицелия касаются только шампиньонов, уточняет пресс-служба «Магнита». Проект находится в стадии проработки, после чего будут детализированы сроки реализации.



«Магнит» владеет одним из крупнейших комплексов по выращиванию культивируемых шампиньонов. Он был запущен в Краснодарском крае в 2017 году. Тогда пресс-служба компании сообщала, что комплекс является одним из немногих в стране, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции. На сайте «Магнита» говорится, что в 2021 году был собран рекордный урожай продукции — 7 тыс. т, доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах розничной сети ежегодно растет и в прошлом году составила 66%.



Краснодарский край входит в топ-3 лидеров по производству грибов в стране. Сейчас в регионе работает три крупных грибоводческих комплекса. В 2021 году валовое производство шампиньонов во всех хозяйствах составило 22,2 тыс. т.

Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов говорит, что производство вешенки уже несколько лет держится на уровне 6-7 тыс. т в год. «Сетям вешенки не хватает. Поэтому проект “Магнита” по запуску фермы для выращивания вешенки и других экзотических грибов логичен», — прокомментировал он «Агроинвестору». Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова также говорит, что в России до сих пор нет крупных производителей вешенок и опят. По ее словам, выращиванием этих грибов занимаются маленькие ИП и КФХ, нацеленные на сбыт в своих регионах, поскольку их сложно перевозить и хранить. «Поэтому, если “Магнит” сможет организовать грамотную логистику в другие регионы, то этот проект будет успешным», — добавляет Решетникова.



По мнению Хренова, риски запуска новых ферм по выращиванию грибов всегда связаны с освоением технологии. Так, если при выращивании шампиньонов есть некий «голландский стандарт» — стеллажные фермы с рассчитанными климатическими установками для каждой камеры выращивания, то у экзотики большое разнообразие технологических решений и каждой ферме необходимо разрабатывать свою технологию исходя из местного сырья и технического оснащения.



Александр Хренов, главный редактор журнала «Школа грибоводства» Рынок культивируемых грибов продолжает расти. В этом году производство шампиньонов увеличится на 16% до 135 тыс. т. Потребление повышается за счет роста числа магазинов сетевой розницы и снижения цены. В 2020 году шампиньоны в московских магазинах стоили 316 руб./кг, а сейчас — 245 руб./кг.

Интерес покупателей к свежим культивируемым грибам увеличивается, но емкость этого рынка ограничена и составляет примерно 130-150 тыс. т в год, говорит Решетникова. Конечно, продолжает она, можно и дальше наращивать производство, но в таком случае придется снижать цены, которые за последние три года почти не росли благодаря тому, что собственного производства грибов хватает. По ее словам, отечественные производители смогли практически полностью заместить импорт, в основном польский, который до введения эмбарго достигал 90%. Сейчас есть только незначительные поставки из Белоруссии. «Производства, которые открывались за последние годы в России, фактически сами насытили рынок, так как появились крупные компании с урожаем в 3-5 тыс. т и больше шампиньонов в год», — говорит эксперт.



Вешенки и опята — это грибы другого рода, и импортировались они обычно в крайне маленьких объемах: в европейских странах, которые ранее в основном поставляли в Россию грибы, они менее популярны, чем шампиньоны. Кроме того, они еще менее лежкие, чем шампиньоны. «”Магнит” почувствовал рост интереса россиян и к этому сегменту, в котором очень большое разнообразие: только опят для защищенного грунта есть около десяти видов, также есть сорта, визуально похожие на белые грибы. Наверняка, компания при производстве начнет с одного вида, а потом расширит линейку», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова, добавив, что цены на опята гораздо выше, чем на вешенки и шампиньоны.



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