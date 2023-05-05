«Грибная радуга» купила долю крупного производителя мицелия

Сейчас самообеспеченность мицелием составляет 60-70% «Грибная радуга»

«Грибная радуга», управляющая комплексом мощностью более 32 тыс. т шампиньонов в год, в апреле получила 33% крупного производителя мицелия, компании «Сантана». Совладелец «Грибной радуги» с долей в 30% Олег Логвинов сказал «Коммерсанту», что покупка доли в «Сантане» позволит снизить зависимость от непредсказуемых импортных поставок мицелия (он попал под санкции). Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов отмечает, что «Сантана» заявила о планах выпустить в этом году 2,4 млн л мицелия шампиньонов, этого хватит для производства 80 тыс. т грибов. В 2022 году в стране произвели 134 тыс. т грибов, в 2023-м их урожай может увеличиться до 144 тыс. т.



По словам Логинова, пока «Сантана» работает на пределе мощности, выпуская в месяц 270 тыс. л мицелия, обеспечивая примерно 50% нужд производителей шампиньонов в России, а в планах компании — инвестировать в расширение производства до 100%. Планируется полностью обеспечивать потребности «Грибной радуги» и поставлять материал другим производителям, добавил он. Стоимость сделки Логинов не раскрыл. Сама «Грибная радуга» и ее основной владелец компании с долей 70% Александр Удодов, а также иные его активы в феврале 2023 года попали под блокирующие санкции США.



Ранее гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов говорил «Агроинвестору», что все крупные производители грибов заинтересованы в собственном мицелии. Это, с одной стороны, снижение рисков, с другой — дополнительный заработок. По его словам, производство мицелия шампиньонов — технологически сложное направление, если планируется разрабатывать собственные высокопродуктивные штаммы. «Вести селекционную работу очень непросто, на это нужна серьезная господдержка», — отмечал Голохвастов.



По словам Хренова, сейчас самообеспеченность российским мицелием составляет 60-70%, а проблемы импортозамещения заключаются в отсутствии собственной селекции. «Российские компании копируют импортные сорта, а это гибриды», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт также добавил, что вероятны проблемы с потерей свойств гибридов при их пересевах.



Осенью прошлого года «Агроинвестор» писал, что «Магнит» (владеет одним из крупнейших в стране комплексом по выращиванию культивируемых шампиньонов) планирует вложить до 1 млрд руб. в завод по производству мицелия в Краснодарском крае. На днях ритейлер сообщил, что специалисты биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова создадут для него концепцию высокотехнологичного производства мицелия. Мощность производства на первом этапе может составить 2,5 млн л в год, что покроет 50% потребностей российского рынка в мицелии и полностью обеспечит запросы «Магнита» в посевном материале для выращивания грибов. В структуре производства более 60% будет приходиться на мицелий шампиньонов, свыше 20% — мицелий вешенки и около 10% — мицелий прочих видов грибов. Кроме основного производства комплекс будет включать селекционную лабораторию для хранения коллекции грибных штаммов, проведения поддерживающей селекции и выведения новых сортов и форм культивируемых грибов, а также опытную лабораторию, где будет проводиться оценка качества продукции.



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