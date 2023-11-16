«Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки

«Дамате» является единственным производителем индейки в России с собственным родительским стадом «Дамате»

Компания «Дамате» успешно завершила систематический и поэтапный переход к полной самообеспеченности инкубационным яйцом индейки и перестала импортировать этот товар, сообщила пресс-служба компании. Это стало возможным благодаря запуску племенного репродуктора индейки в Тюменской области в конце прошлого года и достижению запланированной производственной мощности.



В течение пяти лет «Дамате» возглавляет рейтинг крупнейших российских производителей индейки, является лидером среди производителей в Европе и занимает пятое место по объемам выпуска в мире. Производство компании запущено на комплексах в Пензенской и Ростовской областях, общая плановая производственная мощность 292 тыс. т в год.



Общая потребность двух предприятий компании в инкубационных яйцах составляет около 30 млн штук в год и полностью обеспечивается поставками с трех крупных племенных репродукторов: новый племенной репродуктор в Тюменской области производит 12 млн яиц в год, завод в Ростовской области — до 11 млн, часть спроса покрывается поставками с партнерского племенного репродуктора.



Сегодня «Дамате» является единственным производителем индейки в России с собственным родительским стадом, что является ключевым преимуществом для компании. Наличие племенных репродукторов позволяет устранить импорт, оптимизировать логистику и сократить время хранения. Инкубационные яйца транспортируются на небольшие расстояния, что снижает потери во время доставки, повышает качественные показатели яиц и максимизирует выход цыплят, поясняет пресс-служба компании. А размещение заводов в различных регионах страны снижает биологические риски для бизнеса. По результатам 2022 года «Дамате» произвела 216 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 8% больше, чем в 2021-м. Из этого объема 166 тыс. т были произведены в Пензенской области, более 50 тыс. т — в Ростовской области.



Кроме «Дамате» лишь одна российская компания частично самообеспечена инкубационный яйцом индейки, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Речь идет о ГК «Руском» в Тюменской области. При этом потребность сектора сейчас составляет 60-70 млн яиц в год, почти половина этого объема завозится из-за рубежа, сказал он «Агроинвестору». По его словам, в отрасли сейчас сохраняются две основные проблемы — логистика и высокая стоимость инкубационных яиц. «Основная часть этого товара заводится из Европы наземным транспортом с оплатой в евро. Еще часть — из Канады, там оплата в канадских долларах. У нас постоянно перекрываются границы, а яйцо — это скоропортящийся груз со сроком хранения максимум два-три дня», — пояснил эксперт.



По мнению Давлеева, ориентация на локализацию производства инкубационного яйца индейки в России — правильный шаг, однако до полного самообеспечения еще далеко. «Сейчас динамика его производства не такая большая. Это может занять 5-10 лет. А если говорить о племенном материале, тут Россия вряд ли быстро сможет выйти на полностью российское производство, потому что создать конкурентоспособный кросс чисто отечественной индейки, в отличие от бройлера, в течение ближайших 15-20 лет невозможно», — считает Давлеев.



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