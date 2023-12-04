разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Агрохолдинг «Степь» начнет экспортировать кондитерскую продукцию в Китай

Для этого компания увеличит объемы производства на кондитерской фабрике «Мишкино»

| Агроинвестор |

В ближайшие 10 лет рынок кондитерских изделий КНР может вырасти более чем на 40%
В ближайшие 10 лет рынок кондитерских изделий КНР может вырасти более чем на 40%
Агрохолдинг «Степь», входящий в , планирует модернизировать кондитерскую фабрику «Мишкино» для выхода на рынки Китая и других стран Азии. Объем производства должен увеличиться до 1 тыс. т в месяц, при этом почти вся продукция будет экспортироваться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Ассортимент будет включать халвичные конфеты, нугу, халву под брендом «Мишкино» с 25 вкусами, включая васаби, лимон, зеленый чай и имбирь. Также планируется выпуск линейки продукции для российского рынка. По данным собеседника издания, ожидается, что фабрика выйдет на полную мощность к середине 2024 года.

Заместитель председателя правления «» Дмитрий Леонов сказал «», что российские производители кондитерских изделий имеют успешные кейсы по экспорту в Китай. В их числе «Объединенные кондитеры», «Акульчев» и другие. По прогнозам экспертов, с учетом роста численности населения и подушевого располагаемого дохода, в ближайшие 10 лет рынок кондитерских изделий КНР вырастет более чем на 40%, отметил Леонов.

По его словам, у российских компаний, которые сегодня входят в число ключевых поставщиков Китая, есть все шансы увеличить объемы отгрузок при условии решения вопросов с длительной и дорогой логистикой, регистрацией торговых марок на территории КНР, доработки/корректировки состава продукции, фасовки и упаковки в соответствии с законодательством КНР и предпочтениями местных потребителей, сертификацией и ценами для разных каналов продаж, включая маркетплейсы и интернет-магазины.

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», на которые ссылается «Коммерсантъ», Китай является вторым по объему потребителем российской кондитерской продукции после Казахстана. За первые семь месяцев 2023 года в Китай из России было экспортировано около 12 тыс. т сладостей, при этом поставки шоколадных изделий выросли в 2,8 раза, сахаристых — на 64%.

Агрохолдинг «Степь» занимается выращиванием зерновых, бобовых, масличных культур, производством молока, садоводством и торговлей продовольствием. По данным компании, в первой половине 2023 года ее выручка выросла на 40,5%, достигнув 41,3 млрд руб., это произошло благодаря развитию экспорта зерна и эффективной реализации остатков прошлого урожая.

Фабрика «Мишкино» была основана в Ростовской области в 2013 году Сергеем Рызенко, бывшим генеральным директором и экс-совладельцем крупного производителя упаковки «Атлантис-пак», который входил в группу «» Ивана Саввиди. Фабрика выпускала восточные сладости под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», ее производственная мощность превышала 60 тыс. т продукции в год. Однако у бизнеса начались трудности, и в 2021 году управляющая компания «Мишкино» была признана банкротом, после чего предприятие было выкуплено структурой «Степи».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории

«Агротехника и технологии»

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023
Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции

«Агроинвестор»

Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции
Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т

«Агроинвестор»

Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023