Росимущество назначило в концерне «Покровский» нового гендиректора

В конце октября имущество концерна было передано в федеральную собственность под управление Росимущества Концерн «Покровский»

Новым генеральным директором ООО «Агрохолдинг Лабинский», которое является управляющей компанией для предприятий концерна «Покровский», назначен Алексей Скоробогатов, сообщила пресс-служба Росимущества. Соответствующее распоряжение подписано 5 декабря 2023 года. Скоробогатов имеет более чем 10-летний опыт работы в сельскохозяйственном секторе, в том числе на руководящих должностях в группе «Черкизово» и «Деметра-Холдинге». Его навыки антикризисного менеджмента позволят обеспечить стабильность работы холдинга и его последующее развитие, говорится в сообщении.



Скоробогатов, слова которого приводятся в сообщении, выразил уверенность, что его команда сможет успешно «разгрести» наследие предыдущих владельцев и сохранить стратегическую роль предприятий группы. Он также подчеркнул, что опыт по управлению проблемными активами позволит оперативно взять под контроль управление большим количеством юридических лиц, обеспечить непрерывность производственного процесса и сохранить трудовой коллектив.



В конце октября имущество концерна было передано в федеральную собственность под управление Росимущества по решению Лабинского городского суда. Первоочередной задачей нового менеджмента в период смены собственника станет обеспечение стабильной работы предприятий, сохранение кадров, а также урегулирование взаимоотношений с кредиторами, подчеркнули в Росимуществе.



После решения суда об изъятии в пользу государства имущества бенефициаров «Покровского», предприятия концерна продолжат работать в штатном режиме, сообщала пресс-служба концерна. Ранее Лабинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества бенефициаров концерна «Покровский» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, а также связанных с ними физических и юридических лиц. Генпрокуратура считает, что бизнес Коровайко был создан за счет коррупционных доходов. Коровайко и Чебанов, которые находятся в розыске, предположительно продолжают контролировать «Покровский» через посредников и выводят полученные средства за рубеж.



В компании отмечали, что решение суда не повлияет на исполнение контрактных обязательств и выплату заработной платы сотрудникам. Все подразделения агрохолдинга работали в штатном режиме и осуществляли производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов.



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