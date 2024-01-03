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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Концерн «Покровский» в этом году планирует повышать эффективность бизнеса

Перед агрохолдингом стоит серьезный управленческий вызов

| Агроинвестор |

Осенью 2023 года ГК «Концерн “Покровский”» по решению суда перешел в собственность государства
Осенью 2023 года ГК «Концерн “Покровский”» по решению суда перешел в собственность государства

Осенью 2023 года один из крупнейших в стране многопрофильных аграрных холдингов — ГК «Концерн “Покровский”», по решению суда перешел в собственность государства. 5 декабря Росимуществом для всех юридических лиц группы компаний была назначена управляющая компания — ООО «Агрокомплекс Лабинский».

По словам гендиректора «Агрокомплекса Лабинский» Алексея Скоробогатова, прошедший год был не самым простым для сельхозпроизводителей, в том числе на Юге, где работают предприятия ГК «Концерн “Покровский”». «Экспортные ограничения и рекордные результаты — в России собрали второй по объему урожай зерновых за всю историю страны — привели к снижению внутренних цен на продукцию растениеводства и в целом рентабельности агробизнеса, — сказал он «». — При этом затраты на производство продолжают расти, высокой остается зависимость от иностранной техники, комплектующих и семян некоторых востребованных сельхозкультур. Поэтому импортозамещение — одна из главных задач, которая в ближайшие годы стоит перед агропромышленным комплексом».

Что касается внутренних задач, то, по словам Скоробогатова, в 2024 году перед агрохолдингом стоит серьезный управленческий вызов. «Мы намерены решить все внутрикорпоративные споры, упрочить финансовую устойчивость и производственную эффективность, сохранить кадровый потенциал и обеспечить дальнейший рост и развитие предприятий, входящих в группу компаний», — рассказал он.

В 2023 году растениеводческие хозяйства концерна получили на своих полях в среднем 72,5 ц/га озимого ячменя и 65 ц/га пшеницы. Самая высокая урожайность вновь у племзавода «Бейсуг» в Приморско-Ахтарском районе — до 86 ц/га ячменя и свыше 70 ц/га пшеницы. В тройку лидеров в рамках группы вошли также семеноводческая фирма «Русь» в Тимашевском районе и племзавод «Воля» в Каневском районе Краснодарского края. Средняя урожайность озимого ячменя в регионе составила 60,4 ц/га, пшеницы — 58,3 ц/га.

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