ТД «Риф» планирует расширение бизнеса

«Риф» в том числе будет развивать проекты в растениеводстве ТД «Риф»

В 2024 году ТД «Риф», один из крупнейших экспортеров зерна, планирует расширить горизонты бизнеса: компания намерена построить завод по переработке, а также усилить существующие проекты, в том числе связанные с растениеводством, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе компании. «Своими масштабными проектами “Риф” заявляет об изменении фокуса с экспорта на статус производителя, — отмечает пресс-служба. — Дальнейшие планы компании являются ярким подтверждением слов президента Владимира Путина о том, что Россия — самое надежное место для развития бизнеса».



Также на конец 2024 года запланировано завершение строительства и спуск на воду теплоходов класса река-море. Контракт на их строительство с судоверфью «Риф» подписал в октябре 2023 года. «На сегодняшний день в собственности торгового дома 17 судов класса река-море, 1530 вагонов-хопперов. В 2023 году мы купили более 1000 новых вагонов, что позволяет говорить о значительном увеличении объемов перевозки в 2024-м», — уточняет пресс-служба «Рифа».



Кроме того, «Риф» активно развивает собственный порт площадью свыше 40 га в городе Азове Ростовской области. Объем единовременного хранения составляет 108 тыс. т, мощность отгрузки — 31 тыс. т в сутки, годовой объем обработки грузов — свыше 4,5 млн т. По информации пресс-службы компании, в 2023 году было введено в эксплуатацию два новых причала, это позволит увеличить мощности перевалки до 7 млн т в 2024 году. Также «Риф» сотрудничает примерно с 30 линейными элеваторами в рамках договоров хранения и перевалки.



Торговый дом «Риф» — крупнейшая многопрофильная организация АПК. Основное направление — закупка и экспорт сельскохозяйственной продукции. Более девяти лет компания являемся лидером среди экспортеров. «Риф» сотрудничает более чем с 7 тыс. поставщиков из различных регионов России, в том числе из Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, Ростовской, Волгоградской, Саратовской Самарской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Курской, Омской областей, Татарстана и др. Отгрузка сельхозпродукции осуществляется по всему миру более чем в 40 стран, в том числе в Египет, Кению, Ливан, Ливию, Нигерию, Саудовскую Аравию, Таиланд, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Сенегал, Алжир и многие другие.



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