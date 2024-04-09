Холдинг «АгроТерра» передан во временное управление Росимуществу

Холдинг «АгроТерра» создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc. «АгроТерра»

Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу активы группы «АгроТерра», фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Как следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации, под управление Росимущества перешли ООО «Капитал АгроФинанс» (99% и 1% принадлежат AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно), ООО «АгроТерра» (99%, 0,9% и 0,1% принадлежат AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс»), ООО «АгроСистема-Регионы (50,1% и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема» и NAP Finance B.V.), ООО «АгроСистема» (50,1% и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V.). Указ вступает в силу со дня официального опубликования.



Холдинг «АгроТерра» создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., ее головной офис расположен в Нью-Йорке. По информации сайта NCH Capital Inc., компания управляет 640 тыс. га сельхозземель в Черноморском регионе и Восточной Европе и ежегодно производит 4 млн т сельхозпродукции. На сайте «АгроТерры» говорится, что она занимается растениеводством и хранением сельхозпродукции, производит семена пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника, а также оказывает услуги региональным агропредприятиям по всему производственному циклу.



Группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, по данным на май 2023 года «АгроТерра» контролировала 265 тыс. га сельхозземель и занимала с этим показателем 18-е место. В 2022 году в рейтинге крупнейших латифундистов Forbes оценивал стоимость земель «АгроТерры» в 23,2 млрд руб., компания занимала 15-ю строчку в топ-20.



По данным Rusprofile, ООО «АгроТерра» зарегистрировано в августе 2008 года, уставный капитал составляет 100 млн руб. Выручка компании за 2023 года составила 157 млн руб., увеличившись на 20% относительно 2022-го, чистая прибыль снизилась на 17% до 1 млрд руб. Стоимость компании по методу чистых активов оценивается в 15 млрд руб.



В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний. С того момента под временное управление Росимущества перешли активы финского энергетического концерна Fortum, доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике», акции автопроизводителя «Рольф» и сеть типографий «Прайм Принт» норвежской Amedia.



8 апреля глава государства поручил правительству подготовить предложения по господдержке организаций, имущество которых находится во временном управлении. Кабмин должен представить предложения до 1 июня. Чиновники не раз отмечали, что о национализации принадлежащих иностранцам предприятий речи не идет, механизм временного управления не дает властям такого права.



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