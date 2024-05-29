«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева начал выпуск майонеза на бывшем заводе PepsiCo

Потенциал выпуска майонеза — до 54 т продукции в сутки «Агрокомплекс»

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сообщил, что начал производство майонеза на «Медведовском молочном заводе» в Тимашевском районе Краснодарского края. Потенциал выпуска — до 54 т продукции в сутки. Агрохолдинг инвестировал в реконструкцию предприятия 233,5 млн руб. Летом начнут работу еще два цеха — производства плавленых сыров потенциальной мощностью 6 т, а также творога и творожных изделий — 10 т в сутки. Молоко на переработку будет поступать с собственных ферм компании.



Молочный завод в станице Медведовской был основан в 1928 году. Это одно из крупнейших предприятий по переработке молока в южном регионе, ранее оно специализировалось на производстве твердого сыра, творога, творожных изделий и плавленого сыра. Летом 2023 года работа завода была остановлена, штат сотрудников полностью сокращен. В 2024 году завод получил новую жизнь в составе «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, говорится в его сообщении.



Молочный завод в станице Медведовская Краснодарского края ранее входил в структуру PepsiCo. Объявление о продаже предприятия летом прошлого года появилось на отраслевых ресурсах. Уточнялось, что мощность переработки составляла 180 т сырого молока в сутки. Летом 2023-го предприятие планировалось законсервировать для передачи новым владельцам. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник писал, что завод планирует приобрести структура, связанная с «Агрокомплексом».



5 декабря прошлого в станице Медведовская года было зарегистрировано ООО «Медведовский молочный завод» с уставным капиталом 500 тыс. руб., следует из данных Rusprofile. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. 70% компании принадлежит Виталию Пшеничному, бывшему директору ООО «МК “Жуковский”» и ООО «МК “Шкуринский”», которые входят в «Агрокомплекс». 30% у Татьяны Харченко, которая также является гендиректором завода.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занимает второе место по производству сырого молока в стране. Компания объединяет три молокоперерабатывающих завода: предприятие «Молоко-2», «Сыры Кубани» и «Медведовский молочный завод». Готовая продукция (цельное молоко, сливки, кисломолочные продукты, творог, масло, сыр, майонез и др.) реализуется в собственной фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский», федеральных и локальных торговых сетях, а также оптовым покупателям во многих регионах России. В ассортименте компании более 150 наименований молочных продуктов.



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