«Эфко» запустила производство конфет со сладким белком

На масштабирование кондитерского направления группа суммарно направит 10 млрд рублей «Эфко»

Группа «Эфко» приступила к производству и реализации первых в России конфет со сладким белком браззеином — альтернативой сахару, он был сертифицирован на территории ЕАЭС летом 2024 года. Их выпуском занимается мини-кондитерская «Эфко Арт» в Белгородской области, говорится в сообщении группы. Со временем промышленное производство шоколада без сахара со сладким белком будет организовано на строящемся заводе в Тульской области. В разработку технологии сладкого белка «Эфко» вложила 1,3 млрд руб. за несколько лет, в оборудование кондитерской в Белгородской области было вложено 8 млн руб. На масштабирование суммарно планируется направить 10 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».



Отличительная особенность сладкого белка — это высокий коэффициент сладости, доказанное отсутствие влияния на уровень глюкозы в крови, экологичность производства и безопасность, подтвержденная клиническими исследованиями, говорится в сообщении «Эфко». По информации компании, сладость браззеина превосходит сахар в тысячу и более раз: в обычной плитке шоколада содержится примерно 50 г сахара, сладкого белка для того же вкуса нужно всего 0,05 г.



Сейчас компания разрабатывает и тестирует рецептуры, и ключевой вызов — поиск наполнителя, замещающего массу сахара в продукте, и оптимальный вариант — это комбинация объемных сложных углеводов, в том числе растительных пищевых волокон, что при правильной рецептуре дает привычные потребителю вкус и консистенцию, приводятся в сообщении слова директора по кондитерской отрасли масложирового дивизиона «Эфко» Алены Сурковой.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что «Эфко» развивает направление сладких белков давно и серьезно. Однако этот продукт новый и в России, и в мире: нет больших исследований и опыта его потребления. Однако, продолжает он, производители сахара и продукции из него могут столкнуться с изменениями рынка, если сладкие белки станут доказано безопасными — у всех калорийных сахарозаменителей и некалорийных подсластителей есть нормы применения, побочные действия и вкусовые отличия от натурального сахара, а также если потребители примут новый продукт. «То есть структура потребления всех сладких веществ будет заметно меняться. На это могут уйти годы и десятилетия. Если негативных последствий от сладкого белка нет, то у него есть шансы потеснить сахар, а также глюкозно-фруктозо-мальтозные сиропы и патоки из крахмала кукурузы, пшеницы. Этот сегмент вместе сахаром тоже в будущем может быть потеснен», — прокомментировал Иванов «Агроинвестору».



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что кондитерское производство «Эфко» нацелено на знакомство потребителей с браззеином и его дальнейшее продвижение. Но он сомневается, что в массовом сегменте продукция будет востребована из-за высокой цены: конфеты ГК «Эфко» со сладким белком продаются за 1,2-2,7 тыс. руб. за упаковку шесть-девять штук. Создание группой собственной кондитерской линейки, по мнению исполнительного директора «Русбренда» (объединяет производителей продуктов питания) Алексея Поповичева, может быть связано с планами по развитию продуктового направления. По его словам, спрос на здоровые сладости сейчас растет как за счет общего стремления потребителей к правильному образу жизни, так и за счет пациентов с диабетом. За последние 20 лет их число увеличилось вдвое, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, на которые ссылается «Коммерсантъ», за последние два года спрос на продукты для здорового питания в крупных сетях вырос на 20-40%. Ассортимент увеличивается, занимая все более значимую долю на полке, а рынок кондитерских изделий в целом стагнирует.



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