Вьетнамская компания вложит 13 млрд рублей в производство лапши быстрого приготовления

Спрос на лапшу быстрого приготовления снижается, а рынок растет только за счет цены Е. Разумный

В Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области будет построен завод по производству лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, а также макарон, бульонов, напитков. Реализовывать проект будет компания «Сэлтикс Сиберия» («дочка» вьетнамской «Сэлтикс»), завершить его планируется в 2028 году. Инвестиции в завод составят 13 млрд руб, сообщается на сайте Корпорации развития Новосибирской области.



По словам главы «Сэлтикс Сиберия» Андрея Атамуратова, компания планирует реализовать проект в два этапа с возможностью дальнейшего расширения. «Первый этап стоимостью 4,9 млрд руб. будет реализован до конца 2027 года. На данный момент мы уже завершили проектирование завода, прошли экспертизу, получили разрешение на строительство и техусловия на подключение к объектам инфраструктуры ПЛП», — уточнил Атамуратов (цитата по сайту Корпорации развития Новосибирской области). На полную мощность завод должен выйти до 2034 года.



Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области одобрил проект, признал его масштабным и подтвердил право на получение налоговой льготы на имущество. Далее проработкой данного вопроса займется комиссия по инвестициям региона. При этом уже проработаны вопросы присоединения производства к необходимым объектам инфраструктуры, в том числе, запроектировано подключение к системе газоснабжения. Также у резидентов парка есть возможность присоединиться к котельной ПЛП и завести железнодорожную ветку непосредственно на участок.



Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов считает, что целесообразность такого проекта сейчас — при падении спроса — выглядит сомнительной. По его словам, рынок сейчас растет, но за счет увеличения цены на 30-40%: в объемах он падает, и самый привлекательный регион — Москва, где цена лапши достигает 90-120 руб., в Новосибирске — 80-90 руб. за упаковку. «Срок окупаемости проекта без учета субсидий и льгот может составить семь-восемь лет. Основные риски — это девальвация рубля и падение спроса на лапшу и пюре, рубль сильно укрепился с начала года, а цены на нефть под давлением, мы ожидаем девальвации рубля к концу года на 15-20%, а так как оборудование закупается в валюте, то и стоимость проекта увеличится», — прокомментировал Курасов «Агроинвестору».



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