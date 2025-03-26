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МВД задержало основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Его могут обвинять в мошенничестве в особо крупном размере

| Агроинвестор |

В компании прошли обыски
В компании прошли обыски

Силовые структуры провели обыски в офисах группы «», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. С основателем агрохолдинга, экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), при этом процессуальный статус бизнесмена не уточняется.

«» подтвердила, что в нескольких ее офисах прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. «Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в ее сообщении.

Telegram-каналы ранее сообщили о задержании Мошковича и еще нескольких человек, в том числе гендиректора компании Тимура Липатова. Источник «Интерфакса» также говорит о задержании нескольких человек. По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми “” находилась в деловых отношениях». По информации Телеграм-канала 112, Мошкович и его сообщник проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель. Mash пишет, что одна из причин задержания — подозрение в захвате активов холдинга «» на сумму более 1 млрд руб.

Источник «Коммерсанта», близкий к руководству компании, подтвердил изданию, что в ряде офисов «» были проведены следственные мероприятия, после чего ее руководителей доставили для проведения допросов в следственный департамент МВД. При этом точное число фигурантов пока неизвестно, но в уголовном деле точно говорится о предполагаемых криминальных действиях в составе организованной группы, которые привели к нанесению многомиллионного ущерба, отмечает издание.

«На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», — сообщает «». Также компания утверждает, что ее руководство находится на своих рабочих местах.

Акции «» в ходе торгов на Московской бирже упали более чем на 20%, на минимуме их цена опускалась до 180,1 руб. за бумагу. Инвесторы стали распродавать акции после появления новостей о задержании Мошковича. К 17.00 мск цена поднялась до 187, 2 руб. за акцию.

Вадим Мошкович начал заниматься бизнесом с 1995 года. В 2003-м он основал ООО «Группа компаний ""». Сейчас компания — один из крупнейших в стране агрохолдингов, работает в четырех основных направлениях — сельскохозяйственном, сахарном, мясном и масложировом. До 2014 года бизнесмен был членом Совета Федерации, представлял Белгородскую область и входил в состав комитета по экономической политике.

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