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Группа «Продо» начала экспорт комбикормов

Лузинский комбикормовый завод отгрузил продукцию в Казахстан

| Агроинвестор |

Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия
Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия

Лузинский комбикормовый завод (ЛКЗ, входит в группу «») начал экспорт комбикормовой продукции. Первым зарубежным покупателем предприятия стала Республика Казахстан, сообщила пресс-служба компании. ЛКЗ отгрузил три вида комбикормов для птицы разных возрастов, произведенных по рецептуре завода с учетом пожеланий заказчика.

«Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия, — отметил директор Лузинского комбикормового завода Алексей Давыдов. — Выход на рынок Казахстана — важный шаг в этой работе, подтверждающий высокие стандарты и востребованность нашей продукции за пределами России». Он добавил, что в ближайшей перспективе могут появиться новые направления экспорта. Предприятие может поставлять продукцию в страны Таможенного союза и Монголию, а также проходит аттестацию на экспорт комбикормов в Китай.

Развитие внешних продаж позволит заводу диверсифицировать деятельность и повысить общую эффективность бизнеса, говорится в сообщении компании. Дополнительные логистические возможности для поставок обеспечит недавнее приобретение группой «» одного из крупнейших элеваторов Омской области — «Омскхлебопродукта».

В прошлом году «Лузинский комбикормовый завод» произвел 104 тыс. т продукции. ЛКЗ ориентирован на выпуск комбикормов для собственного потребления животноводческими предприятиями «», однако в марте 2024 года завод начал дополнительно развивать розничное и мелкооптовое направления, открыв торговую точку недалеко от производства, ранее рассказывала «» представитель компании. Среди покупателей — фермеры и частные подсобные хозяйства.

Второй драйвер развития производства — экспорт, в перспективе на внешний рынок будет уходить до 10% выпускаемой продукции. «У предприятия хороший модернизационный потенциал, увеличение мощности на 10-15% доступно без серьезных масштабных реконструкций. Уже сейчас оно работает над увеличением производительности на линиях за счет модернизации оборудования», — комментировала представитель «».

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