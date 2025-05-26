Группа «Продо» начала экспорт комбикормов

Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия Группа «Продо»

Лузинский комбикормовый завод (ЛКЗ, входит в группу «Продо») начал экспорт комбикормовой продукции. Первым зарубежным покупателем предприятия стала Республика Казахстан, сообщила пресс-служба компании. ЛКЗ отгрузил три вида комбикормов для птицы разных возрастов, произведенных по рецептуре завода с учетом пожеланий заказчика.



«Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия, — отметил директор Лузинского комбикормового завода Алексей Давыдов. — Выход на рынок Казахстана — важный шаг в этой работе, подтверждающий высокие стандарты и востребованность нашей продукции за пределами России». Он добавил, что в ближайшей перспективе могут появиться новые направления экспорта. Предприятие может поставлять продукцию в страны Таможенного союза и Монголию, а также проходит аттестацию на экспорт комбикормов в Китай.



Развитие внешних продаж позволит заводу диверсифицировать деятельность и повысить общую эффективность бизнеса, говорится в сообщении компании. Дополнительные логистические возможности для поставок обеспечит недавнее приобретение группой «Продо» одного из крупнейших элеваторов Омской области — «Омскхлебопродукта».



В прошлом году «Лузинский комбикормовый завод» произвел 104 тыс. т продукции. ЛКЗ ориентирован на выпуск комбикормов для собственного потребления животноводческими предприятиями «Продо», однако в марте 2024 года завод начал дополнительно развивать розничное и мелкооптовое направления, открыв торговую точку недалеко от производства, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель компании. Среди покупателей — фермеры и частные подсобные хозяйства.



Второй драйвер развития производства — экспорт, в перспективе на внешний рынок будет уходить до 10% выпускаемой продукции. «У предприятия хороший модернизационный потенциал, увеличение мощности на 10-15% доступно без серьезных масштабных реконструкций. Уже сейчас оно работает над увеличением производительности на линиях за счет модернизации оборудования», — комментировала представитель «Продо».



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