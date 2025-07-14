«Мелком» завершает реконструкцию завода по выпуску кормов для рыб

Запуск предприятия намечен на первый квартал 2026 года prom-korm.ru

Компания «ВЗК» (Смоленская область, входит в ГК «Мелком») завершает реконструкцию и монтаж оборудования для выпуска экструдированных кормов для рыб. Мощность предприятия составит 108 тыс. т в год, что делает его одним из крупнейших и самых технологичных в стране, сообщила пресс-служба группы. На заводе будут производиться полнорационные корма для аквакультуры, разработанные Научно-техническим центром ГК «Мелком» совместно с индустриальным партнером — Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Рецептуры учитывают физиологические особенности рыб, этапы выращивания, а также требования к экологической безопасности водных объектов. Инвестиционный проект модернизации ВЗК предусматривает вложения в размере 9,7 млрд руб. Основным финансовым партнером проекта выступил Сбер.



Компания рассчитывает приступить к пуско-наладочным работам к концу года, запуск производства намечен на первый квартал 2026-го. При этом набор сотрудников на предприятие уже начался: они проходят обучение в специально оборудованных классах компании. «Мы формируем команду заранее. Учитывая высокий уровень автоматизации, нам нужны компетентные и мотивированные сотрудники. Мы не просто обучаем — мы инвестируем в развитие каждого члена коллектива», — отметила директор по управлению персоналом ГК «Мелком» Елена Филоненко.



На начальном этапе «ВЗК» запустит две производственные линии общей производительностью 15 т в час. Выход предприятия на полную мощность позволит существенно увеличить производство кормов и снизить зависимость от импорта. По данным Росрыболовства, в 2024 году в России было произведено 51,4 тыс. т кормов для рыб, что обеспечило потребности отрасли всего на 25%. Для полного удовлетворения спроса требуется выпуск не менее 205,6 тыс. т в год. Увеличение объемов производства — стратегическая задача, направленная на снижение зависимости от импорта и устойчивое развитие сектора аквакультуры.



Группа компаний «Мелком» — один из лидеров АПК России. В состав холдинга входят 15 высокотехнологичных производственных площадок, расположенных в Тверской, Смоленской, Ярославской, Московской областях и Карелии. Компания занимается зернопереработкой, птицеводством, рыбоводством, льноводством и маслоэкстракцией. Продукция реализуется под 16 собственными торговыми марками. Суммарный объем выпуска превышает 1 млн т готовой продукции в год.



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