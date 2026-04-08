Модернизация тепличного комплекса «Южный» завершится в этом году

Комплексу требуется не модернизация, а полная реконструкция А. Гордеев / Ведомости

Модернизация тепличного комплекса «Южный» в Ростовской области завершится до конца этого года. Инвестиции в проект оцениваются в 3,7 млрд руб. «По итогам модернизации на площади 11,34 га тепличный комплекс будет оснащен новейшим оборудованием, инновационными техническими системами с применением передовых научно-обоснованных технологий», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Соглашение о модернизации тепличного комплекса «Южный» заключили на XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024» в Москве. Документ был подписан правительством Ростовской области и агрокомбинатом «Южный». На тот момент на тепличном комбинате намеревались построить энергоцентр для повышения технологичности производства.



«Южный» был построен в начале 1980-х годов и принадлежал правительству Москвы, он предназначался исключительно для снабжения столичного рынка, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, по меркам тех времен комплекс считался прогрессивным. Но примерно в 2010-х началась смена собственников — в правительстве Москвы сочли нерентабельным владение комплексом — и в итоге актив перешел в собственность правительства Карачаево-Черкесии. «Насколько я знаю, и сейчас там идет смена собственника на частного инвестора», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Обособленное подразделение комбината в Ростовской области было создано в 2020 году.



Проблема комплекса в том, что ему требуется не модернизация, а полная реконструкция, продолжает Решетникова, добавляя, что за последние 15 лет инвесторы построили только новое современное рассадное отделение площадью 2 га. «Все остальное — точечные изменения, которые кардинально не меняют ситуацию», — говорит Решетникова. По ее словам, «Южный» мог бы работать и без досвечивания за счет высокого уровня естественной освещенности, но и для этого нужны высокие современные теплицы, системы регулирования микроклимата и др., что требует значительных инвестиций. «Все собственники, которые управляли “Южным” за последние 15 лет, говорили о планах модернизации, но реально из общей площади в 120-130 га работает около половины площади. Остальное находится в полуразрушенном состоянии», — знает эксперт. Она также говорит, что текущие 130 га устаревших теплиц дают такой же урожай как 20 га современных, и «Южный» нужно полностью реконструировать.



