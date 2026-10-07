«ПротеинСиб» планирует запустить предприятие по глубокой переработке гороха в этом году

Четыре реализуемых в секторе проекта полностью обеспечат потребности рынка в гороховом изоляте Е. Разумный / Ведомости

Сейчас в России реализуются четыре проекта по глубокой переработке гороха, и, скорее всего, уже в этом году будет запущен один из них — «ПротеинСиб» в Тюменской области (входит в агрохолдинг «Юбилейный»). «Он станет первым заводом, который будет производить гороховый изолят, крахмал и клетчатку», — рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал) Олег Радин. Согласно данным отраслевого объединения, мощность предприятия составит 70 тыс. т сырья в год; производство готовой продукции: гороховый протеин — 12 тыс. т, крахмал — 29 тыс. т, клетчатка — 6 тыс. т.



В следующем году планируется ввести еще один проект по глубокой переработке гороха — «РесурсИнвест-развитие» (Тульская область) мощностью 70-84 тыс. т сырья в год. Также ранее компания «Щелково Агрохим» ранее анонсировала запуск предприятия «Амилоза» (Липецкая область), которое будет выпускать амилозный крахмал, гороховый протеин и пищевые волокна; совокупный объем — 30 тыс. т продукции в год. Строительство завода уже ведется, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Еще один проект — «Анева» — также будет расположен в Липецкой области, его мощность составляет более 50 тыс. т гороха в год, номенклатура выпускаемой продукции: изолят горохового белка, пищевые волокна и крахмальная продукция. Предприятие должно начать работу в 2029 году.



«Эти четыре проекта в перспективе, на наш взгляд, полностью закроют внутренний рынок по гороховому изоляту», — отметил Радин. Однако, обращает внимание он, после запуска всех предприятий производство горохового крахмала в России составит примерно 80 тыс. т — это большой объем, и эта продукция будет конкурировать с кукурузным и пшеничным крахмалами. В то же время внутреннее потребление нативного крахмала развивается не так активно, отмечает Радин. «У меня есть большой вопрос ко всем производителям: что они с этим гороховым крахмалом будут делать?», — рассуждает Радин.



В целом, продолжает он, сейчас в России реализуется 12 проектов в области глубокой переработки зерна. Так, перечисляет он, «Амирост» (Ростовская область) будет перерабатывать кукурузу, производить модифицированные крахмалы, а также различные сахаристые крахмалопродукты, которые в России выпускаются в недостаточных объемах. Запуск намечен на 2028 год. Также Радин сообщил, что «Рустарк» планирует нарастить мощность переработки кукурузы с текущих 600 т до 900 т в сутки, в перспективе — до 1,2 тыс. т. «Это хороший, большой объем. Такая мощность есть только у компании “Каргилл”», — уточнил Радин, добавив, что также нарастить мощности планирует «Амилко». Кроме того, «Краснодарский крахмальный комбинат» намерен войти в глубокую переработку пшеницы к 2030 году.



Также, продолжает он, в России реализуются биотехнологические проекты. В Татарстане «Биотехагро» строит предприятие мощностью 500 тыс. т пшеницы в год. Выпускаемая продукция: треонин — 60 тыс. т, валин — 7 т, изолейцин — 7 т, триптофан — 3 т, аргинин — 3 т, пшеничный глютен — 60 тыс. т. Запуск планируется в 2028 году. В 2029-м, по планам, должен заработать «ДонБиоТех» (Ростовская область) мощностью 250 тыс. т пшеницы в год. Предприятие будет производить 90 тыс. т лизина (сульфат / моногидрохлорид), 21 тыс. т пшеничного глютена, 106 тыс. т кормовых добавок и 20 тыс. т сиропа. В 2026 году также должны быть запущены производства лимонной и молочной кислот. В Тульской области проект реализует компания «Органические кислоты» мощностью 70 тыс. т и 10 тыс. т соответственно, в Воронежской — «Цитрон» (только лимонная кислота) мощностью 10 тыс. т.



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