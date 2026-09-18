Уборка чечевицы практически завершена

Внутреннее потребление чечевицы растет на фоне роста интереса к продуктам с высоким содержанием белка Pixabay

Уборка чечевицы в России близится к завершению: к середине сентября было убрано около 92% посевных площадей (410 тыс. га), намолочено почти 440 тыс. т агрокультуры при средней урожайности 11,7 ц/га. Ожидаемый валовой сбор — 505 тыс. т в бункерном весе, сообщает аналитический центр Ruseed.



Согласно мониторингу компании, основные посевы чечевицы сосредоточены в двух федеральных округах — Приволжском и Сибирском. На них приходится 80% посевных площадей культуры. Первое место по площадям занимает Саратовская область (128 тыс. га), второе — Алтайский край (78 тыс. га), третье — Оренбургская область (45 тыс. га), четвертое — Омская область (31 тыс. га), пятое — Волгоградская область (31 тыс. га).



В России выращивают чечевицу разных товарных типов, но условно аналитики Ruseed выделяют два основных направления: красная и зеленая. Первая широко представлена в Поволжье и южных регионах. В частности, в Волгоградской области выращивают как красную, так и зеленую. Вторая особенно заметна в структуре производства Алтайского края — одного из крупнейших регионов возделывания культуры. При этом региональная специализация не является абсолютной: в ряде субъектов выращивают оба типа чечевицы.



«Внутреннее потребление чечевицы в России оценивается примерно в 30 тыс. т в год и постепенно увеличивается. Этому способствует интерес к продуктам с высоким содержанием растительного белка, развитие ассортимента круп и готовых блюд», — говорится в сообщении аналитического центра Ruseed. В нем также отмечается, что основная часть российской чечевицы поставляется на внешние рынки. В 2025 году экспорт достиг исторического максимума — около 300 тыс. т. Крупнейший покупатель — Турция, также среди основных направлений поставок — Иран, Индия, Египет и Афганистан.



По данным Росстата, сбор зернобобовых в России по итогам прошлого года достиг рекорда — 7,95 млн т (включая 5,7 млн т гороха). В 2024-м урожай составил 5,37 млн т (в том числе 3,8 млн т гороха).



По оценкам аналитической компании «ПроЗерно», урожай зернобобовых в России в этом году составит 5,1 млн т, из них гороха — 4,06 млн т. По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, уборка зернобобовых практически завершена. «Очень большой вопрос на сегодня — сбыт. Наш экспортный рынок сейчас совсем не соответствует тому, чтобы вывозить зернобобовые, особенно горох, которого много осталось еще с прошлого года», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». По его словам, сейчас реализация зернобобовых на внешние рынки идет крайне низкими темпами, и внутренние цены на них продолжают снижаться.



Накануне «Российская газета» писала, что руководитель Russian Pulses Analytics Сергей Плужников в середине лета прогнозировал, что по сравнению с прошлым годом урожай гороха может снизится на 10-15%. По его словам, с учетом засухи в Алтайском крае, который входит в топ-3 регионов России по объему производства агрокультуры, вероятно, недобор будет больше. Однако, учитывая, что в 2025-м в России был собран рекорд — 5,7 млн т — потеря в 15-20% все равно означает большой урожай.



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