Ruseed и НИИ Россорго начали проект ускоренной селекции чечевицы

Чечевица пополнит список культур, с которыми компания работает по технологии ускоренной селекции Pixabay

Селекционно-семеноводческая компания Ruseed совместно с НИИ Россорго начала научно-исследовательский проект по разработке и тестированию технологии спидбридинга чечевицы. Работы ведутся на инфраструктуре агробиотехнопарка «Кластер Вавилов» в Адыгее. Чечевица пополнит список культур, с которыми компания работает по технологии ускоренной селекции, говорится в сообщении Ruseed.



Цель проекта — ускорить смену поколений чечевицы в моделируемых условиях искусственного климата. Чем быстрее растение проходит полный цикл от высева до получения нового урожая семян, тем больше поколений можно получить за год и оценить соответствие новых сортов с заданными характеристиками. Результатом работы станет протокол такого сокращенного цикла «от семени до семени». Он будет применяться при создании новых отечественных сортов чечевицы в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Завершить научно-исследовательские работы планируется осенью этого года.



«Инфраструктура агробиотехнопарка позволяет моделировать различные климатические условия — от засухи до экстремально низких температур. Таким образом, мы подбираем оптимальные параметры под конкретную культуру и создаем климат, в котором сможем получать до шести-восьми поколений в год. Это важно для ускоренного создания новых сортов и гибридов и решения стоящих перед страной задач по импортозамещению и наращиванию самообеспеченности», — прокомментировал директор по инновациям Ruseed Сергей Тетерюк.



В апреле министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания, посвященного работе платформы предиктивной селекции на базе Тимирязевского геномного центра, говорила, что Минсельхоз ставит задачу повысить скорость селекционной работы и сократить сроки создания новых сортов и гибридов до двух-трех лет. Классический цикл создания сорта или гибрида занимает более пяти лет: это связано не только с технологией, но и с биологией культур и необходимостью многофакторной проверки в поле, говорила тогда «Агроинвестору» руководитель аналитического центра Ruseed Маргарита Свищева. Современные технологии позволяют кратно ускорить ранние этапы: формирование линий и гибридных комбинаций, первичный отбор по ключевым признакам, работу в контролируемых условиях. «Именно на эту логику — ускорение за счет технологий и параллелизации процессов — сегодня ориентируется и наша компания», — отмечала она.



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