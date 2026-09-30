В отрасли глубокой переработки зерна до 2030 года ожидается запуск 12 проектов

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До 2030 года в отрасли глубокой переработки зерна ожидается запуск 12 новых предприятий, что станет для нее ключевой точкой роста. Об этом рассказал президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин на форуме «Индустрия ингредиентов» в рамках выставки «Агропродмаш». «Продуктовая линейка должна расшириться по ряду крахмалопродуктов и продуктов, полученных с помощью биотехнологических методов», — отметил он.



Среди проектов по переработке кукурузы и пшеницы Радин назад «Рустарк», «Амирост», «Амилко» и «Краснодарский крахмальный комбинат». Эти предприятия будут выпускать пищевые и технические модифицированные крахмалы, нативный крахмал, крахмалопродукты, глютен и др. В сегменте переработки гороха ожидается ввод в эксплуатацию предприятий «ПротеинСиб», «РесурсИнвест-Развитие», «Амилоза» и «Анева». В линейке их продукции — гороховый протеин, крахмал, клетчатка, изолят горохового белка, пищевые волокна, амилозный крахмал.



На 2028 год намечен запуск проекта «Биотехагро» по производству аминокислот: треонина, валина, изолейцина, триптофана, аргинина. сырьем станет пшеница, плановая мощность переработки — 500 тыс. т в год. «Донбиотех» должен быть запущен в 2029 году. Предприятие будет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы в год и выпускать лизин, а также пшеничный глютен, сироп и кормовую добавку. Заводы «Органические кислоты» и «Цитрон» планируют перерабатывать кукурузу и производить лимонную и молочную кислоты.



Основной прирост производства к 2030 году ожидается в сегменте крахмалов. Так, выпуск кукурузного может увеличиться с 367,7 тыс. т в 2025 году до 448,7 тыс. т к 2030-му (+22%), пшеничного — с 37,3 тыс. т до 55,3 тыс. т (+48%), модифицированных крахмалов — с 111,8 тыс. т до 207,8 тыс. т (+86%), привел данные Радин. Также ожидается значительный прирост выпуска пшеничного глютена — на 92% (с 81,1 тыс. т до 155,7 тыс. т), кукурузного глютена — на 41% (с 55 тыс. т до 77,5 тыс. т), лизин-сульфата — на 41% (с 152,5 тыс. т до 216 тыс. т).



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