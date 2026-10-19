ФНС попросила признать банкротом холдинг «Эко-культура»

Тепличная отрасль в целом сейчас находится в крайне непростом финансовом положении «Эко-культура»

Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление о банкротстве агрохолдинга «Эко-культура» — одного из крупнейших производителей овощей защищенного грунта, следует из картотеки арбитражных дел. С заявлением о признании компании банкротом ранее обратилась межрайонная инспекция ФНС по Саратовской области № 20. Судя по карточке дела, требования налогового органа к компании превышают 148 млн руб. «Агроинвестор» направил запрос в агрохолдинг.



Агрохолдинг планирует урегулировать возникшие проблемы с налоговой в установленном законом порядке и в кратчайшие сроки, сообщили «Коммерсанту» в компании. Банкротство не входит в планы холдинга и не рассматривается руководством как сценарий дальнейшего развития бизнеса, отметили там.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что задолженность в 148 млн руб. для «Эко-культуры» — это незначительная сумма. «С высокой степенью вероятности можно говорить о том, что компания просто не успела вовремя перечислить эти деньги», — уверена она. Начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко сказал «Коммерсанту», что обращение налогового органа указывает на наличие задолженности, которую не удалось взыскать в обычном порядке. Впрочем, по словам юриста Нино Бардземишвили, значительная часть заявлений о банкротстве, поданных ФНС в отношении крупного бизнеса, в конечном итоге завершается урегулированием задолженности.



Заявление ФНС на 148 млн руб. само по себе не означает банкротства всего агрохолдинга, однако финансовые показатели «Эко-культуры» вызывают серьезные вопросы, отмечает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Так, в 2025 году выручка головной компании выросла до 1,62 млрд руб., но чистый убыток достиг 279 млн руб., собственный капитал ушел в минус на 629,5 млн руб., а краткосрочные обязательства превысили 1 млрд руб. «При таких показателях налоговые претензии становятся дополнительным фактором давления на ликвидность», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». По его словам, дальнейший сценарий зависит от способности собственников погасить задолженность, привлечь финансирование или договориться с кредиторами. В крупных холдингах банкротство отдельного юридического лица не обязательно означает остановку всего бизнеса, особенно если активы и производство распределены между разными компаниями. Но сочетание убытков, отрицательного капитала и налоговых требований указывает уже не на формальную проблему, а на существенные финансовые риски, считает Кабаков.



В целом состояние тепличного бизнеса в России сейчас крайне непростое из-за активного роста себестоимости производства и усиления фискальной нагрузки, в то время как отпускные цены увеличиваются гораздо меньшими темпами, говорит Решетникова. По ее словам, еще в прошлом году средняя рентабельность в отрасли не позволяла инвестировать в развитие и обновление действующих теплиц без использования заемных средств. Так, минимум раз в пять-шесть лет нужно менять системы досвечивания, которые используются на большинстве предприятий «Эко-культуры», поскольку лампы за этот срок вырабатывают свой ресурс. При этом на электродосвечивание уходит примерно треть инвестиций при строительстве современного тепличного комплекса. То есть, объясняет Решетникова, обновление системы крайне затратно.



«Нужны деньги на переоборудование, новые лампы <...>, но фактически собственных средств у тепличных комплексов нет, потому что скорость роста цен на тепличные овощи кратно ниже скорости увеличения себестоимости продукции, всех производственных и коммерческих затрат», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Более того, продолжает она, в отдельные периоды можно наблюдать снижение цен на тепличную продукцию, что может приводить к кассовым разрывам. «Естественно, деньги у “Эко-культуры” есть, и налоги компания заплатит», — добавляет эксперт.



Достижение самообеспеченности невозможно при стагнации цен, говорит Решетникова. С одной стороны, в теории усиление конкуренции должно приводить к снижению цен, но затраты на производство растут, и тепличные комбинаты не могут реализовывать свою продукцию ниже себестоимости. «Тепличная отрасль характеризуется высокой кредитной нагрузкой, и компании должны оплачивать эти кредиты <...>. Сейчас многие комбинаты сталкиваются с “новыми ножницами” — когда затраты на производство выше цен реализации, что, безусловно, приводит к финансовым проблемам», — отмечает Решетникова. Тем более, заключает она, большинство современных тепличных комплексов в летне-осенний период традиционно уходят на технологический перерыв, в том числе для того, чтобы не конкурировать с более дешевой продукцией открытого грунта. В результате третий квартал обычно является для них убыточным.



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