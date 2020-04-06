«Агроинвестор»



Промышленные проекты по выращиванию улиток в России до сих пор можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако в 2019 году в Предгорном районе Ставропольского края было запущено еще одно производство — ферма «Улиточный сад» КФХ Артема Храмова. «Было собрано маточное стадо виноградных улиток, они содержатся в теплице размером 500 м² при температуре воздуха 15-16 градусов с подачей воды для поддержания влажности, — рассказывает представитель пресс-службы краевого минсельхоза. — Цикл роста улитки — восемь месяцев, за это время она достигает веса около 15 г, после выращивания улитка отправляется на переработку в цех, арендуемый компанией в Пятигорске». Первый урожай, собранный минувшей осенью, составил около 3 т. Готовая продукция уже поставляется в столичные рестораны. По оценке главы предприятия Артема Храмова, рентабельность этого бизнеса может достигать 200%. «Идея заняться улитками появилась после детального анализа рынка: я искал узкую нишу, продукт, который в России не производится, а импортные поставки незначительны, — делится предприниматель. — Улитки привлекли также и тем, что из них можно получить не только белок или, например, икру, которая является дорогим деликатесом, но и муцин, используемый в косметологии».