«Светлый» переработает подсолнечник. Компания планирует построить собственный МЭЗ

Е. Алеев

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В Ростовской области сосредоточены мощности по переработке масличных одних из самых крупных игроков масложирового рынка. Однако в ближайшем будущем здесь может появиться еще один маслоэкстракционный завод: ГК «Светлый» планирует инвестировать в строительство такого предприятия в Миллеровском районе региона 3 млрд руб. Произведенное МЭЗом масло компания рассчитывает полностью отправлять на экспорт



О планах ГК «Светлый» возвести собственный маслоэкстракционный завод в Миллеровском районе Ростовской области стало известно в июне. Мощность нового предприятия составит 500 т маслосемян в сутки, производимое подсолнечное масло наливом будет полностью уходить на экспорт, рассчитывает инвестор. Компания уже проработала каналы продаж и ориентируется в первую очередь на Китай. Продукция будет отправляться за рубеж железнодорожным или автотранспортом, транспортировка по воде не планируется, делится планами директор ГК «Светлый» Николай Гончаров.