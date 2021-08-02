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Russian Crop Production — 2021/22

Инвестиции

«Светлый» переработает подсолнечник. Компания планирует построить собственный МЭЗ

Алена Белая

| Агроинвестор |

Е. Алеев
Е. Алеев
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В Ростовской области сосредоточены мощности по переработке масличных одних из самых крупных игроков масложирового рынка. Однако в ближайшем будущем здесь может появиться еще один маслоэкстракционный завод: ГК «Светлый» планирует инвестировать в строительство такого предприятия в Миллеровском районе региона 3 млрд руб. Произведенное МЭЗом масло компания рассчитывает полностью отправлять на экспорт


О планах ГК «Светлый» возвести собственный маслоэкстракционный завод в Миллеровском районе Ростовской области стало известно в июне. Мощность нового предприятия составит 500 т маслосемян в сутки, производимое подсолнечное масло наливом будет полностью уходить на экспорт, рассчитывает инвестор. Компания уже проработала каналы продаж и ориентируется в первую очередь на Китай. Продукция будет отправляться за рубеж железнодорожным или автотранспортом, транспортировка по воде не планируется, делится планами директор ГК «Светлый» Николай Гончаров.

Алена Белая 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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