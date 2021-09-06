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Russian Crop Production — 2021/22

Инвестиции

«Сырная долина» Подмосковья. Отраслевой агропарк сосредоточится на выпуске сыров

Алена Белая

| Агроинвестор |

Depositphotos
Depositphotos
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Подмосковный кластер «Сырная долина», в котором несколько резидентов будут производить почти 34 тыс. т сыра и сухой сыворотки, готовится к запуску первых проектов. Регион уже является одним из лидеров сырного сегмента, и новые предприятия позволят ему укрепить позиции. Но большие объемы готовой продукции требуют много молока-сырья, и его пока в Подмосковье недостаточно для обеспечения всех перерабатывающих мощностей — это один из основных рисков проекта


Агропарк «Сырная долина», созданный с нуля, расположился в Дмитровском городском округе Московской области. На территории, которая ранее была пустырем, создали современную площадку с полностью готовой инфраструктурой — проведенными газом, водой, канализацией, электричеством и дорогами. Правительство Московской области инвестировало в площадку около 900 млн руб. Совокупная мощность будущего производства составит 19,4 тыс. т сыра и 14,3 тыс. т сухой сыворотки в год к 2022-2023 году. От деятельности «Сырной долины» Московская область рассчитывает получать до 0,5 млрд руб. налоговых отчислений ежегодно, заявлял губернатор региона Андрей Воробьев.

Алена Белая 

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