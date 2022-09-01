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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Инвестиции

Потребителям привьют любовь к рапсовому маслу. Новое предприятие по его производству запущено в Удмуртии весной 2022 года

Елена Максимова

| Агроинвестор |

ООО «САРАПУЛЬСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
ООО «САРАПУЛЬСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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«Сарапульский завод растительных масел», возведенный в ТОСЭР «Сарапул», выйдет на полную мощность переработки рапса — 15 тыс. т/год — к лету 2023 года. Компания рассчитывает не только обеспечивать качественным экструдированным жмыхом животноводов, но и предложит масло конечному потребителю. Позиционировать его планируется как продукт с высокой питательной ценностью. И хотя пока рапсовое масло используется в пищу совсем неактивно, руководство СЗРМ уверено, что со временем ситуация поменяется


«Сарапульский завод растительных масел» (СЗРМ) стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» в апреле 2019 года. А уже через два года была запущена первая очередь предприятия площадью 1,5 тыс. м² и объемом переработки 15 тыс. т семян рапса в год. Компания уже начала производство продукции, а на заявленную мощность рассчитывает выйти к середине следующего года. В реализацию первой очереди проекта по производству пищевого нерафинованного масла и экструдированного рапсового жмыха вложено более 380 млн руб., сообщает директор по развитию предприятия Артем Венков. В 2023—2024 годах инвестор рассчитывает ввести в эксплуатацию вторую и третью очереди завода, после чего годовой объем переработки маслосемян увеличится до 45 тыс. т, а общие инвестиции достигнут 600 млн руб. Окупить вложения компания планирует за четыре года.

Елена Максимова 

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Агроинвестор

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