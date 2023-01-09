«Содружество» переработает амурскую сою. В 2023 году компания начнет строительство нового предприятия в ДФО

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

ГК «Содружество», один из крупнейших переработчиков маслосемян в России, планирует возвести в Амурской области завод по глубокой переработке сои. У региона есть свои плюсы — профицитные урожаи агрокультуры, налоговые льготы. Однако отдаленность от основных рынков сбыта в европейской части страны может усложнять сбыт готовых продуктов. Так что, скорее всего, компания будет ориентироваться на экспорт, и прежде всего в Китай



Международная группа «Содружество» в наступившем году начнет строительство завода по глубокой переработке соевых бобов в Амурской области. Завершить работы планируется к 2025-му. Сейчас инвестор выбирает площадку под производство, расположиться оно может на территориях опережающего развития «Белогорск» или «Приамурская». ТОР позволит группе воспользоваться преференциями в виде налоговых льгот, а также ускорить процесс строительства. Губернатор региона Василий Орлов выразил готовность лично сопровождать этот проект. По его словам, амурские аграрии в 2022 году поставили новый рекорд урожая сои, собрав более 1,6 млн т. «Наша цель — перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах», — говорил он ранее.