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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Неприхотливый многолетник. Перспективы выращивания мискантуса на российских полях

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Вопрос введения в севооборот новых агрокультур интересен многим сельхозпроизводителям, особенно на территориях, где выращивать основную продукцию растениеводства — зерновые и масличные — невыгодно из-за низкого урожая. Ведь и без того небольшая прибыль «съедается» действующими экспортными пошлинами. Одной из альтернатив может стать злаковое растение мискантус. Ученые и аграрии, которые занимаются его исследованием и производством, считают, что перспективы у данной позиции огромные. Однако рынки сбыта пока не развиты, что сдерживает рост площадей и энтузиазм производителей


Мискантус — многолетнее травянистое злаковое растение подсемейства Просовые. Срок его жизни — от 18 до 22 лет, это время продуктивности плантаций, на которых он выращивается. В России зарегистрировано четыре сорта мискантуса: Сорановский (вида Sinensis), Камис, Фортис и Верум (все три — вида Giganteus, или гигантский), рассказывает исполнительный директор компании «Первый питомник» Валентин Сухих, который занимается производством мискантуса гигантского около шести лет. С точки зрения производства упомянутый сорт неприхотлив, в высоту может вырастать до 3 м. Требует ухода он только в первый год после высадки (размножается корнями), для его выращивания не нужно использовать удобрения, стимуляторы роста. Для посадки, ухода, сбора и хранения мискантуса можно применять универсальную технику. Агрокультура устойчива к вредителям, зимостойка, может выращиваться в регионах со среднегодовой температурой +3-5 ºС. С одного растения можно получить килограмм биомассы, а с гектара — 18-22 т биомассы, которая содержит 42-44% целлюлозы.

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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