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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Старт дан: что дальше? Для успешного развития проекты фермеров нуждаются в нефинансовой поддержке

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса уже пятый год в стране действует проект «Агростартап». За четыре года гранты по нему получили свыше 5 тыс. фермеров. В 2023-м соответствующее финансирование будет выделено еще более чем на 850 новых проектов, оценивает Минсельхоз. Однако и сами фермеры, и эксперты считают, что для дальнейшего развития этого направления только денежной помощи недостаточно


В 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» была впервые заявлена программа «Агростартап». За четыре года грантовую поддержку по программе получили более 5 тыс. фермеров. В пятый раз, по оценкам Минсельхоза, в рамках «Агростартапа» гранты получат свыше 850 начинающих сельских предпринимателей.

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