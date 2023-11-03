Российский рынок переписывает утиную историю. В чем причина резкого роста производства утки

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Утководство в промышленных масштабах начало развиваться в стране не так давно. Однако отрасль уже столкнулась и с провалом, когда с рынка выбыл один из лидеров. Последние несколько лет сектор переживает новый подъем — с 2020 года продажи утиного мяса выросли более чем в три раза. В перспективе расширение сегмента будет идти более спокойно, прибавляя по 1,5-6% ежегодно. А вот спрос продолжит увеличиваться двузначными темпами. Утка переходит в разряд традиционных, а не сезонных продуктов для все большего числа населения



Росстат не фиксирует объемы производства утиного мяса, но данными о состоянии этого рынка охотно делятся аналитики и сами производители. По словам партнера консалтинговой компании «НЭО» Альбины Корягиной, во всех российских хозяйствах ежегодно выпускается около 150 тыс. т утки в живом весе. Примерно 30% этого объема приходится на промышленный (торговый) сектор. За 2022 год производство в крупных сельхозорганизациях увеличилось до 42,6 тыс. т против 35,5 тыс. т годом ранее, информирует эксперт. Охлажденной продукции из этого вида мяса российскими перерабатывающими предприятиями в прошлом году было выпущено более 8,8 тыс. т, что на 37,3% больше по сравнению с результатом 2021-го. Лидерами данного сегмента являются Южный и Центральный федеральные округа.